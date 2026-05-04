Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POHVALIO UKRAJINU I MOLDAVIJU

Jandroković: 'Najučinkovitiji insturment za postizanje dugoročne stabilnosti'

Zagreb: Sabor o izmjenama Zakona o javnoj nabavi
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Domagoj Janković;Laura Volarić Horvat/Hina
04.05.2026.
u 13:37

“Nema kompromisa u pogledu vladavine prava, demokratskog upravljanja i zaštite temeljnih prava, koji čine samu srž europskih vrijednosti”, naglasio je Jandroković

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao je u ponedjeljak u Kopengahenu čelnike zemalja zapadnog Balkana da zauzmu jasniju proeuropsku retoriku i založio se za snažiju predanost proširenju EU-a. Jandroković je konferenciji predsjednika parlamenata članica Europske unije kazao da proširenje “predstavlja strateško ulaganje u jedinstvo, otpornost i globalni utjecaj Unije”, pohvaliviši pritom dodjelu statusa kandidatkinja Ukrajini i Moldaviji. 

“To je jasan signal spremnosti EU-a da politički, gospodarski i sigurnosno integrira partnerske zemlje koje dijele njezine vrijednosti”, rekao je Jandroković u govoru “Europa u svijetu koji se mijenja: sigurnost, proširenje i uloga parlamenata“, navodi Hrvatski sabor u priopćenju. Proširenje Europske unije na države u regiji smatra “najučinkovitijim instrumentom za postizanje dugoročne stabilnosti regije”, ali je upozorio i da za nikoga nema prečaca jer proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. 

“Nema kompromisa u pogledu vladavine prava, demokratskog upravljanja i zaštite temeljnih prava, koji čine samu srž europskih vrijednosti”, naglasio je Jandroković. Posebno se osvrnuo na Ukrajinu, koja se bori protiv ruske agresije od veljače 2022. godine, ističući da “političku potporu toj zemlji mora pratiti i kontinuirana financijska i vojna pomoć u njihovoj borbi za slobodu.” Predsjednik Sabora u Kopenhagenu će se bilateralno sastati s predsjednicima češkog i belgijskog senata Milošom Vystrčilom i Vincentom Blondelom
Ključne riječi
Ukrajina moldavija Gordan Jandroković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!