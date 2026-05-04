Jandroković: 'Najučinkovitiji insturment za postizanje dugoročne stabilnosti'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozvao je u ponedjeljak u Kopengahenu čelnike zemalja zapadnog Balkana da zauzmu jasniju proeuropsku retoriku i založio se za snažiju predanost proširenju EU-a. Jandroković je konferenciji predsjednika parlamenata članica Europske unije kazao da proširenje “predstavlja strateško ulaganje u jedinstvo, otpornost i globalni utjecaj Unije”, pohvaliviši pritom dodjelu statusa kandidatkinja Ukrajini i Moldaviji.

“To je jasan signal spremnosti EU-a da politički, gospodarski i sigurnosno integrira partnerske zemlje koje dijele njezine vrijednosti”, rekao je Jandroković u govoru “Europa u svijetu koji se mijenja: sigurnost, proširenje i uloga parlamenata“, navodi Hrvatski sabor u priopćenju. Proširenje Europske unije na države u regiji smatra “najučinkovitijim instrumentom za postizanje dugoročne stabilnosti regije”, ali je upozorio i da za nikoga nema prečaca jer proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama.

“Nema kompromisa u pogledu vladavine prava, demokratskog upravljanja i zaštite temeljnih prava, koji čine samu srž europskih vrijednosti”, naglasio je Jandroković. Posebno se osvrnuo na Ukrajinu, koja se bori protiv ruske agresije od veljače 2022. godine, ističući da “političku potporu toj zemlji mora pratiti i kontinuirana financijska i vojna pomoć u njihovoj borbi za slobodu.” Predsjednik Sabora u Kopenhagenu će se bilateralno sastati s predsjednicima češkog i belgijskog senata Milošom Vystrčilom i Vincentom Blondelom.