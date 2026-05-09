Izgubili ste osobnu iskaznicu? Ovo je prvi korak koji morate napraviti,u protivnom riskirate visoku kaznu

Gubitak ili krađa osobnih dokumenata, posebice osobne iskaznice, situacija je koja zahtijeva trenutačnu i smirenu reakciju. Prva i apsolutno najvažnija stvar koju svaki građanin mora učiniti jest bez ikakve odgode prijaviti nestanak. Ako se nalazite u Hrvatskoj, nestanak se prijavljuje u najbližoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji. U slučaju da ste dokument izgubili tijekom boravka u inozemstvu, obvezni ste se javiti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske. Diplomatsko predstavništvo će zatim o nestanku obavijestiti nadležnu policijsku upravu u Hrvatskoj, odnosno onu koja je izdala vašu iskaznicu. Važno je naglasiti da je pravovremena prijava zakonska obveza, a njezino zanemarivanje smatra se prekršajem za koji je propisana novčana kazna. Stoga, odgađanje prijave ne samo da vas izlaže riziku od zlouporabe identiteta, već i financijskim sankcijama.

Jednom kada prijavite nestanak, vaša osobna iskaznica službeno se proglašava nevažećom i unosi u evidenciju nestalih dokumenata, čime se sprječava njezina daljnja upotreba. Za vlasnike elektroničke osobne iskaznice (eOI) koja sadrži identifikacijski i potpisni certifikat, prijavom nestanka automatski se pokreće i postupak njihovog opoziva. Nestanak osobne iskaznice ili sumnju u zlouporabu moguće je, u svrhu suspenzije certifikata, prijaviti i korištenjem elektroničke usluge, no to ne zamjenjuje obvezu fizičkog dolaska u policiju. Unatoč elektroničkoj prijavi, i dalje ste dužni u najkraćem mogućem roku otići u policijsku postaju kako bi se evidentirala službena potraga za dokumentom u informacijskom sustavu MUP-a. Ovaj dvostruki mehanizam osigurava maksimalnu zaštitu od potencijalne krađe identiteta i zlouporabe vaših podataka.

Ukoliko vam se posreći pa pronađete svoju osobnu iskaznicu nakon što ste već prijavili nestanak, daljnji postupak ovisi o proteklom vremenu. Ako pronalazak prijavite policiji u roku od osam dana od dana suspenzije certifikata, oni se mogu ponovno aktivirati i vaša iskaznica ponovno postaje važeća te je možete nastaviti koristiti. Međutim, ako prođe više od osam dana, certifikati se automatski i trajno opozivaju te se više ne mogu koristiti. U tom slučaju, čak i ako ste pronašli stari dokument, on je postao neupotrebljiv i morate podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice. Ovaj rok je ključan i važno ga je zapamtiti kako biste izbjegli nepotrebne troškove i procedure izrade novog dokumenta.

Za građane starije od 70 godina koji posjeduju osobnu iskaznicu bez identifikacijskih certifikata vrijede nešto drugačija pravila. Zbog prirode njihovog dokumenta, rok za prijavu pronalaska je duži. Ako osoba starija od 70 godina pronađe svoju izgubljenu iskaznicu, njezin pronalazak može prijaviti u roku od 15 dana od dana kada je dokument proglašen nevažećim. Učini li to unutar zadanog roka, moći će nastaviti koristiti svoju staru osobnu iskaznicu, koja će ponovno postati važeća. Ovo pravilo uvedeno je kao olakšica za stariju populaciju koja se ne koristi digitalnim funkcionalnostima osobnih iskaznica.

Kada je izrada nove osobne iskaznice neizbježna, zahtjev se podnosi u policijskoj upravi ili postaji nadležnoj prema mjestu prebivališta. Prilikom podnošenja zahtjeva službena osoba će uzeti vaše otiske prstiju lijevog i desnog kažiprsta, a potrebno je priložiti nekoliko stvari. Prvo, trebat će vam dokaz o uplati odgovarajućeg iznosa, ovisno o hitnosti postupka. Uz to, potrebna je jedna fotografija u boji dimenzija 3,5 x 4,5 centimetara. Ipak, fotografiju nije potrebno donositi ako vam je u posljednjih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica ili e-vozačka dozvola, pod uvjetom da se vaš izgled nije bitno promijenio, jer će policija u tom slučaju preuzeti postojeću fotografiju iz sustava. Ako ste u međuvremenu pronašli staru iskaznicu, dužni ste je donijeti radi fizičkog poništenja.

Cijena i rok izrade nove osobne iskaznice ovise o tome koliko vam se žuri. Cijena izrade u redovnom postupku, s rokom izdavanja do 30 dana, iznosi 13,27 eura. Za one kojima je dokument potreban brže, ubrzani postupak omogućuje izdavanje u roku od deset dana po cijeni od 25,88 eura. Za najhitnije slučajeve dostupan je žurni postupak s rokom izdavanja od samo tri radna dana, koji košta 66,36 eura. Za osobe s navršenih 70 godina koje podnose zahtjev za iskaznicu bez certifikata, cijena u redovnom postupku je povoljnija i iznosi 9,29 eura. Važno je znati da se izrađena osobna iskaznica mora preuzeti u roku od 90 dana od isteka roka za njezino izdavanje. Ukoliko to ne učinite, rješenjem će se poništiti, što znači da ćete morati ponovno prolaziti cijeli postupak.