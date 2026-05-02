Zašto ne možete smršaviti? Ovo je pet mogućih razloga zbog kojih ne gubite kilograme!

Mnogi ljudi ulaze u proces mršavljenja s velikom motivacijom, disciplinom i jasnim planom, no usprkos trudu, rezultati često izostanu ili su kratkotrajni. Nakon dijete, kilogrami se vraćaju, ponekad čak i brže nego što su nestali, a ta pojava nije slučajna, već je duboko ukorijenjena u biologiji ljudskog tijela. Jedan od ključnih koncepata za razumijevanje ovog fenomena je teorija zadane točke (Set point theory). Prema toj ideji, tijelo nastoji održavati određeni raspon tjelesne težine koji smatra sigurnim i stabilnim. Kada osoba počne naglo gubiti kilograme, organizam to ne doživljava kao napredak i postizanje cilja, već kao potencijalnu prijetnju preživljavanju.

Kao odgovor na taj percipirani rizik, tijelo aktivira čitav niz obrambenih mehanizama. Usporava potrošnju energije, pojačava osjećaj gladi i istovremeno smanjuje osjećaj sitosti. Tijekom restriktivnih dijeta dolazi do procesa poznatog kao adaptivna termogeneza, što znači da organizam postaje energetski učinkovitiji i počinje trošiti manje kalorija za obavljanje istih aktivnosti, pa čak i u stanju potpunog mirovanja. Zbog toga osoba koja je smršavjela može imati znatno sporiji metabolizam nego prije dijete, što otežava daljnji gubitak kilograma i olakšava njihovo ponovno nakupljanje. Drugim riječima, tijelo se aktivno bori da vrati svu izgubljenu težinu i vrati se u svoj "siguran" raspon.

Mršavljenje nije samo pitanje snage volje, već je snažno povezano s hormonima koji reguliraju glad i sitost, a dva ključna igrača u tom procesu su leptin i grelin. Leptin, poznat i kao hormon sitosti, šalje signal mozgu da smo siti i da imamo dovoljno energetskih zaliha. S druge strane, grelin, hormon gladi, potiče apetit. Nakon gubitka kilograma, razina leptina u tijelu opada, dok razina grelina raste. Rezultat je paradoksalna situacija: upravo u trenutku kada osoba pokušava jesti manje kako bi održala novu težinu, osjeća pojačanu glad i znatno slabiji osjećaj sitosti nakon obroka, što borbu čini nevjerojatno teškom.

Problem restriktivnih dijeta leži u njihovoj neodrživosti. Mnoge od njih temelje se na strogim pravilima i značajnom smanjenju unosa kalorija, što može dati brze rezultate, ali dugoročno stvara psihološki pritisak i osjećaj uskraćenosti. Stalno razmišljanje o hrani često dovodi do prejedanja nakon završetka dijete, čime se stvara poznati ciklus dijete, gubitka kilograma, povratka težine i frustracije. Dodatni izazov predstavlja i evolucijska programiranost ljudskog mozga da traži visokokaloričnu hranu. Namirnice bogate šećerom i mastima aktiviraju centre za nagradu u mozgu, stvarajući osjećaj zadovoljstva. U suvremenom okruženju, gdje je takva hrana stalno dostupna, ta urođena predispozicija može raditi protiv nas.

Problem debljine poprimio je razmjere globalne pandemije. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u 2022. godini 2,5 milijardi odraslih osoba u svijetu imalo je prekomjernu tjelesnu težinu, uključujući 890 milijuna pretilih. Situacija u Hrvatskoj također je zabrinjavajuća, s procjenom da oko 65 posto odraslih ima višak kilograma. Posebno je alarmantan porast pretilosti kod djece, gdje svako treće dijete u dobi od osam do devet godina ima prekomjernu masu ili je pretilo, svrstavajući Hrvatsku u sam europski vrh. Znanost sve više otkriva i druge skrivene faktore, poput uloge crijevnog mikrobioma. Sastav bakterija u crijevima utječe na probavu, metabolizam i upalne procese, a neravnoteža u crijevnoj flori može značajno otežati gubitak kilograma.

Svijet mršavljenja neprestano se mijenja, a veliku pozornost privlače novi lijekovi poput GLP-1 agonista, poznatijih pod komercijalnim nazivima kao što je Ozempic. Iako pokazuju učinkovitost, studije upozoravaju na brzo vraćanje kilograma nakon prestanka terapije, naglašavajući da oni nisu trajno rješenje bez promjene životnih navika. U prehrani se predviđa da će vlakna preuzeti popularnost od proteina zbog svoje uloge u zdravlju probave i dugotrajnoj sitosti. Raste i interes za "krononutriciju", odnosno važnost vremena obroka, jer su istraživanja pokazala da su ranija večera i doručak povezani s nižim indeksom tjelesne mase. Fitness trendovi također se odmiču od puke potrošnje kalorija prema holističkom pristupu koji uključuje mentalno blagostanje, a sve su popularniji grupni treninzi i trkački klubovi koji pružaju važan osjećaj zajedništva i podrške.