#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
PRESUDA PROTIV HRVATSKE

Američki sud donio rješenje u sporu koji je Hrvatska izgubila te mora platiti 286 milijuna dolara

Autor
Zoran Vitas
03.05.2026.
u 16:10

Sada je američki sud potvrdio kako Hrvatska mora isplatiti MOL-u naknadu štete u plinskom poslovanju, premijer i ministar spremaju se na pregovore

Mađarska MOL grupa objavila je u utorak 28. travnja kako je Okružni sud Sjedinjenih Američkih Država za okrug Columbia donio konačnu odluku i rješenje kojim se provodi ICSID-ova MOL-ova odluka protiv Republike Hrvatske u korist MOL grupe. – Arbitražni sud u predmetu MOL Hungarian Oil and Gas Plc protiv Republike Hrvatske, broj predmeta ARB/13/32, donio je Odluku 5. srpnja 2022. Odlukom je MOL-u dodijeljeno približno 183 milijuna USD uz kamate, troškove i izdatke zbog hrvatskog kršenja Ugovora o energetskoj povelji u vezi s MOL-ovim ulaganjem u INA-Industriju Nafte. MOL je podnio tužbu u Sjedinjenim Državama za provedbu u siječnju 2023. Hrvatska je iznijela nekoliko obrana, uglavnom na temelju suverenog imuniteta. Sud je odbacio te obrane i odobrio sažetak presude za MOL u memorandumu mišljenja od 5. ožujka 2026. Presudom suda od 28. travnja Odluka je pretvorena u presudu saveznog suda Sjedinjenih Država u iznosu od približno 286 milijuna USD, uključujući kamate obračunane prije presude – navodi se u kratkoj obavijesti mađarske kompanije.

Podsjetimo, sudac Amir H. Ali i prošle je godine odbio prigovore Hrvatske na odluku Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova ICSID iz 2022., a neke nove argumente nije prihvatio ni u svojem mišljenju od ožujka. Ponajviše i zbog prošlotjednog skupa u Dubrovniku, ova vijest o rješenju američkog suda izostala je s naslovnica, no ipak su se na nju referirali vodeći hrvatski dužnosnici.

– Država koristi sve raspoložive pravne mogućnosti, ali paralelno vodi razgovore o mirnom rješenju spora. Koristimo sve pravne mogućnosti koje su nam na raspolaganju jer postoje još neke. Međutim, moram reći da u posljednje vrijeme imamo vrlo konstruktivne razgovore s MOL-om u vezi s rješavanjem ovoga otvorenog pitanja – rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Istaknuo je kako postoji realna mogućnost da se spor riješi nagodbom prije nego što se iscrpe svi pravni mehanizmi.

– Nadam se da ćemo i prije iskorištenja svih pravnih mogućnosti naći zajednički jezik s MOL-om i to riješiti na miran način, određenom nagodbom. Kako stvari sada stoje i kako razgovori idu, vjerujem u to, jer su dosta konstruktivni te smo se složili o podosta stvari – dodao je. Naglasio je da je riječ o složenim pitanjima koja zahtijevaju vrijeme i intenzivne pregovore. – To su važne stvari koje zahtijevaju jako puno razgovora, ali vjerujem da u bliskoj budućnosti to možemo završiti dogovorom, u svrhu izgradnje boljih odnosa – rekao je.

Oglasio se i premijer Andrej Plenković, koji je na marginama skupa Inicijative triju mora u Dubrovniku rekao da je vlada "nažalost naslijedila taj spor" te da je logično da će država iscrpiti sve dostupne pravne lijekove kako bi se ta odluka, na koju se može žaliti, osporila. Premijer je međutim naglasio da to pitanje "želi staviti u sasvim drugi kontekst", odnosno "veliku političku promjenu" koja se dogodila u Budimpešti. Premijer je rekao i kako je odluka o privatizaciji Ine na taj način bila "najveća strateška pogreška". Naglasio je da je riječ o "lekciji naučenoj zauvijek" te da se, što se njega tiče, više nikad neće prodavati nacionalne kompanije iz energetskog sektora. Najavio je i pripremni sastanak s novom vladom u Budimpešti, gdje će se na stol staviti sva otvorena pitanja, pa i ona vezana za Inu i MOL.

INA MOL

KL
klopek
16:42 03.05.2026.

Eto im sad, pravili se pametni a Karamarko bio u pravu.

Avatar Tata za Ustav
Tata za Ustav
16:38 03.05.2026.

Čekaj malo, zar veliki refuormator Božo Petrov nije bio brifiran da dobro stojimo u arbitražnom sporu? Nakon čega si je sagradio kućicu od milijun kuna u centru Metkovića, iako je cijelu političku karijeru temeljio na tome da prima minimalac. Božo i ćuprijaši, počnite vraćati lovu, skupa s Dalijom Orešković koja je LAŽNO proglasila da je Kamararko, koji je jedini branio hrvatske interese, bio u pravu.

AG
Agram1960
16:31 03.05.2026.

Poveznica između Tomislava Karamarka i mađarskog MOL-a odnosi se na političku i korupcijsku aferu "Drimia" (poznatu i kao "Afera Konzultantica") koja je 2016. godine dovela do pada tadašnje hrvatske Vlade. Glavne točke slučaja su: Sukob interesa: Povjerenstvo za odlučivanje oo sukobu interesa utvrdilo je da je Karamarko bio u sukobu interesa jer je njegova supruga, Ana Karamarko, putem svoje tvrtke Drimia, primala uplate od tvrtke Peritus savjetovanje u vlasništvu Josipa Petrovića, lobista mađarskog MOL-a. Arbitraža INA-MOL: Karamarko se zalagao za povlačenje Hrvatske iz arbitražnih postupaka s MOL-om, tvrdeći da će Hrvatska izgubiti i snositi goleme troškove. Njegovi kritičari tvrdili su da je takav stav bio motiviran privatnim poslovnim vezama njegove obitelji s MOL-ovim lobistom. Političke posljedice: Zbog ove afere i narušenih odnosa s koalicijskim partnerom (Most), Karamarko je podnio ostavku na mjesto potpredsjednika Vlade, što je u konačnici dovelo do pada Vlade Tihomira Oreškovića i prijevremenih izbora. Sudski epilog: Visoki upravni sud potvrdio je odluku Povjerenstva o Karamarkovom sukobu interesa, zaključivši da su njegovi privatni interesi mogli utjecati na njegovu nepristranost u donošenju odluka vezanih uz INA-u i MOL.

