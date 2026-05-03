'Koji bolesnici, kao da je autoput besplatan': Hrvat negoduje jer i ovo treba platiti

"Koji bolesnici, kao da je autoput besplatan", uvod je to u objavu na Redditu u kojoj korisnik te društvene mreže komentira plaćanje uporabe WC-a na hrvatskim autoputovima. "Treba dati nagradu za managera godine onome tko je prvi to uveo. Valjda bi trebala biti obveza onoga kome si platio upotrebu autoputa da ti omogući upotrebu WC-a. Tako je u avionu, brodu, autobusu, kafiću, restoranu itd", piše.

"A ono, u Austriji ima WC-a koje dobiješ jer si platio vinjetu. Ima onih koje moraš platit. Ovi koje moram platit su mi značajno bolji, ali nužda ne pita", piše u jednom od komentara. U drugom se dodaje: "Ako je WC uredan nemam ništa protiv. Kakva stoka se vozi uokolo ne očekujem da netko džaba to čisti...Ali poludim ako platim, a WC smrdi k'o da je netko crknuo unutra".

Još je jedan od korisnika Reddita napisao kako zna da nije idealno, "ali redovno dolaze oni koji vole unerediti zahode (nije njihovo, pa eto), a netko to mora čistit". Zna, kaže, da je besplatno ako se preuzme aplikacija ili ako se nešto kupi tamo.

"Al realno, mogli su to napravit pametnije. Recimo, u Njemačkoj sam prije par mjeseci na jednoj metro stanici morao platit WC 0,50€, pa sam dobio kupon u toj vrijednosti koji sam mogao iskoristit u dućanima i restoranima tamo (min. potrošnja 2,50€). Na prvu sam mislio da će zbog toga cijene u tim objektima bit više (ono, da ubace tih 50 centi u proizvode), al bile su iste kao i van metroa.

To mi je u neku ruku bilo i ok jer onda postoje kontrola i održavanje, a ljudi ne ulaze bez veze radit nered. I na kraju krajeva, ljudi nisu ni kažnjeni jer lovu vrate kroz kupnju. Nerealno je očekivat da sve mora bit besplatno jer porezi ovo ono, jer onda dobijemo lošije održavanje. Ovo s nekakvom kontrolom je jednostavno održivije, sviđalo se to nama ili ne", zaključuje.

U drugom komentaru korisnik dodaje kako njegov tata uvijek kaže: "Hrvati htjeli ste kapitalizam, dobili ste kapitalizam". "Nažalost, to je tako, sjećam se kad sam bio prvi put u Njemačkoj prije 10 godina kao klinac i nisam mogao ići na WC u McDONALD'S jer je stajao čovjek ispred WC-a i morao si mu platiti. Iskreno me čudi što još postoje javni WC-i koji se ne plaćaju. Ali bar na tim bengama uvijek možeš preko aplikacija džabe ući", piše.

Dobar dio komentara se odnosio na objašnjavanje kako se ne plaća na autoputovima nego na benzinskim postajama. "Na autoputu se WC ne naplaćuje. Plaća se na bengama koje su privatne firme", piše u jednom od njih.