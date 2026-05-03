Čovjek kojeg se i Titovo osiguranje bojalo: Naoružan dolazio maršalu, a sav novac davao sirotinji

Postoje ljudi čije životne priče zvuče kao scenarij za film, a jedna od takvih zasigurno je ona Marijana Matijevića, gorostasa rođenog 1878. godine u siromašnom ličkom selu Duboki Dol. Poznat pod nadimcima "Junak iz Like", "Lički Samson" i "Herkul zlatnog srca", Matijević nije bio samo profesionalni hrvač i jedan od najjačih ljudi svoga vremena, već i nevjerojatan filantrop te čovjek čija je pojava izazivala strahopoštovanje čak i kod najviših državnih dužnosnika, uključujući i samog Josipa Broza Tita. Odrastajući u teškim uvjetima podno Velebita, gdje je život bio neprestana borba, Matijević je od malih nogu bio primoran na težak fizički rad. Ponosan na svoje porijeklo, svakoga tko bi ga zbog života u Austro-Ugarskoj Monarhiji nazvao Austrijancem ili Mađarom, spremno bi ispravio poznatom rečenicom: "Ja sam Hrvat, rođen u kamenitoj i ponosnoj Lici, gdje rđa sije, a junaci niču."

Životni ga je put u potrazi za poslom odveo preko rudnika do Njemačke, gdje je radio na popravku željezničkih pruga. Upravo je u Berlinu 1897. godine njegova sudbina doživjela filmski preokret. U novinama je pročitao oglas u kojem tadašnji prvak u dizanju utega, Hugo Weber, u lokalnom cirkusu nudi nagradu od 500 zlatnih maraka onome tko ga uspije pobijediti. Nagovoren od strane sunarodnjaka i potaknut potrebom za novcem, Matijević je u radničkoj bluzi ušetao u arenu. Na iznenađenje publike, čim se približio Weberu, zgrabio ga je, podigao iznad glave i tresnuo o pod. Šokirani vlasnici cirkusa otpustili su osramoćenog Webera, a Matijeviću odmah ponudili ugovor. Bio je to početak blistave karijere koja ga je vinula u zvijezde. Turneje su se nizale jedna za drugom, a Matijević je putovao od Europe, preko Sjeverne i Južne Amerike, sve do Kine.

Njegova snaga bila je mitskih razmjera, a demonstracije koje je izvodio ostavljale su publiku bez daha. Golim rukama je lomio konjske potkove, savijao željezne šipke koje drugi nisu mogli ni podići, zabijao čavle u hrastove daske, a zatim ih vadio noktima. Na prsima su mu maljem razbijali kamenje teško i do 150 kilograma, zubima je savijao metalni novac kao da je žvakaća guma i držao bačve piva od 50 litara. Legende kažu da je u njujorškoj luci rukama povukao dva trgovačka broda i da je mogao zadržavati zrakoplov pri polijetanju. Ta fascinantna moć nije bila samo plod treninga. Kada su mu znatiželjni američki liječnici napravili rendgenske snimke, otkrili su da Marijan Matijević ima dvostruko koštano tkivo na rukama, prsima i vratu, što je davalo znanstvenu podlogu njegovoj gotovo nestvarnoj izdržljivosti. Njegova prehrana također je bila legendarna; govorilo se da je za ručak mogao pojesti pet kilograma mesa, a ponekad i cijelo janje s ražnja.

Službena priznanja samo su potvrđivala njegov status. Godine 1904. u Ankari je postao svjetski prvak u hrvanju grčko-rimskim stilom, a najviše tursko odlikovanje uručio mu je osobno posljednji sultan Abdul Hamid II. Tri godine kasnije ostvario je možda i najveću pobjedu karijere, svladavši tadašnjeg svjetskog prvaka u boksu, Talijana Prima Carneru. Povijesni zapisi tvrde da Matijević nikada nije izgubio nijednu borbu, a jedini poraz u karijeri velikom bugarskom hrvaču Nikoli Petroffu nanio je upravo on. Kao kruna karijere stiglo je i priznanje iz Amerike, kada mu je Atletska komisija New Yorka 1927. godine dodijelila Zlatni križ s natpisom "The World’s Strongest Man" (Najjači čovjek na svijetu). Na svakom plakatu koji je najavljivao njegove borbe, bez obzira na to u kojem se dijelu svijeta nalazio, uvijek je na hrvatskom jeziku pisalo "Junak iz Like".

Iako je zaradio ogromno bogatstvo, Matijević nikada nije zaboravio na svoje siromašno porijeklo. Gotovo sav novac koji je stekao darovao je u humanitarne svrhe. Tijekom boravka u Americi slučajno je upoznao još jednog Ličanina, Nikolu Teslu, te je, prepoznavši genijalnost svog zemljaka, financijski pomagao njegova istraživanja i izume. Njegova velikodušnost najviše je dolazila do izražaja u Županji, gdje se skrasio sa suprugom Irenom Khon. Svaki put kad bi se vratio s natjecanja, otišao bi u lokalne trgovine i podmirio dugove svojih siromašnih sugrađana. Donirao je novac kako bi Županja dobila struju, a neprestano je pomagao Crvenom križu, siročadi, ratnim stradalnicima te bolesnoj i nemoćnoj djeci. Zadržavao je samo onoliko koliko mu je bilo potrebno za život, vodeći se filozofijom da je bogatstvo tu da se dijeli.

Posebno poglavlje u njegovoj biografiji zauzimaju susreti s Josipom Brozom Titom nakon Drugog svjetskog rata. Prema svjedočenju njegove unuke, Matijević je tri puta posjetio Tita u Beogradu, a na svaki susret dolazio je noseći sa sobom pištolj. Titovo osiguranje, ispunjeno strahopoštovanjem prema živućoj legendi, nikada mu se nije usudilo oduzeti oružje, već bi mu se jednostavno sklanjali s puta. Tito je iznimno cijenio Matijevića zbog njegovog dobročinstva i humanitarnog rada. Tijekom jednog susreta, maršal ga je upitao kome bi želio da se usmjere njegovi budući prilozi. Matijević mu je odgovorio s potpunim povjerenjem: "Druže Tito, vi ste znali voditi narod, pa ćete znati i kome je novac najpotrebniji." Kao znak zahvalnosti za sve što je učinio, Tito mu je krajem četrdesetih godina osobno poklonio autobus.

Ipak, život ga nije mazio. Drugi svjetski rat donio mu je strašnu obiteljsku tragediju. Njegova supruga Irena, koja je bila Židovka, odvedena je i ubijena u logoru Jasenovac, a ratna linija podijelila mu je i sinove - jedan se borio u partizanima, a drugi u ustašama. Unatoč godinama i teškim udarcima, Matijević je ostao aktivan do samog kraja. Čak i u starosti, njegova snaga je bila impresivna; na željezničkoj stanici u Županji iz zabave je gurao natovarene vagone. Svoju posljednju borbu, humanitarnog karaktera, održao je samo sedam dana prije smrti. Preminuo je od teške upale pluća u 74. godini života u Zagrebu, a sahranjen je na Božić 1951. godine na Gradskom groblju u Županji.