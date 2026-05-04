Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 15
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FENOMEN TRANSNACIONALNIH BORACA

'Recite Kolumbijcima da ne idu': Upozorenje veterana iz Kijeva

Autor
Danijel Prerad
04.05.2026.
u 05:56

Više od 10.000 Kolumbijaca regrutirano je, procjenjuje se, u oružane sukobe diljem svijeta. Najviše ih je u Ukrajini. Predsjednik Kolumbije Gustavo Petro (na slici) potpisao je novi zakon o plaćenicima

UN je pozdravio novi zakon u Kolumbiji koji je potpisao predsjednik Gustavo Petro, kojim je ratificirana Međunarodna konvencija o plaćenicima iz 1989. Također je upozorio i na rizike sve većeg novačenja Kolumbijaca u inozemstvu za oružane sukobe i privatne sigurnosne uloge. "Potpuna provedba novog zakona za sprečavanje ilegalnih aktivnosti plaćenika ključan je korak prema zaštiti ljudskih prava i ispunjavanju međunarodnih obveza", rekli su UN-ovi stručnjaci u izjavi na kraju posjeta ovoj južnoameričkoj zemlji prije dva tjedna.

A nije slučajno što je UN-ova delegacija stigla upravo u Kolumbiju. Višedesetljetni oružani sukob u toj je državi rezultirao porastom broja naoružanih osoba i privatnih zaštitarskih tvrtki. Iako je postignut napredak u reformama ljudskih prava i reintegraciji bivših boraca, izazovi i dalje postoje. Više od 10.000 Kolumbijaca regrutirano je, procjenjuje se, u oružane sukobe diljem svijeta, i legalnim i ilegalnim putem. Najviše ih je od tog broja u Ukrajini. "Potrebni su precizniji podaci, a i moramo se pozabaviti temeljnim uzrocima regrutiranja jer će ovaj trend vjerojatno rasti", rekli su stručnjaci.

Ključne riječi
vojnici plaćenici Ukrajina Kolumbija

Komentara 7

Pogledaj Sve
PU
Purple
06:36 04.05.2026.

Moderni Buffalo soldier. Bob Marley već davno opjevao ratove

Avatar IvanR
IvanR
07:39 04.05.2026.

Evo trće Zelenku umjesto sirotinje koje lovi kao zečeve.

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
06:06 04.05.2026.

Nemojte tako! Ako su u ukrajinskoj vojsci onda su "volonteri" , "dragovoljci," "borci za slobodu" , a najčešće "novinari" , "bolničari", "kuhari" ..., e, ali ako su na ruskoj strani onda su plaćenici, koljači, ubojice...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!