'Recite Kolumbijcima da ne idu': Upozorenje veterana iz Kijeva

UN je pozdravio novi zakon u Kolumbiji koji je potpisao predsjednik Gustavo Petro, kojim je ratificirana Međunarodna konvencija o plaćenicima iz 1989. Također je upozorio i na rizike sve većeg novačenja Kolumbijaca u inozemstvu za oružane sukobe i privatne sigurnosne uloge. "Potpuna provedba novog zakona za sprečavanje ilegalnih aktivnosti plaćenika ključan je korak prema zaštiti ljudskih prava i ispunjavanju međunarodnih obveza", rekli su UN-ovi stručnjaci u izjavi na kraju posjeta ovoj južnoameričkoj zemlji prije dva tjedna.



A nije slučajno što je UN-ova delegacija stigla upravo u Kolumbiju. Višedesetljetni oružani sukob u toj je državi rezultirao porastom broja naoružanih osoba i privatnih zaštitarskih tvrtki. Iako je postignut napredak u reformama ljudskih prava i reintegraciji bivših boraca, izazovi i dalje postoje. Više od 10.000 Kolumbijaca regrutirano je, procjenjuje se, u oružane sukobe diljem svijeta, i legalnim i ilegalnim putem. Najviše ih je od tog broja u Ukrajini. "Potrebni su precizniji podaci, a i moramo se pozabaviti temeljnim uzrocima regrutiranja jer će ovaj trend vjerojatno rasti", rekli su stručnjaci.