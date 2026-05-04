Od ideje do igre u svega dva dana: Game Jam 2026 stiže na Sveučilište Algebra Bernays

Od 21. do 23. svibnja 2026., Spark Event Space na kampusu Sveučilište Algebra Bernays postaje središte kreativnosti, suradnje i intenzivnog razvoja videoigara kroz Game Jam 2026, trodnevno natjecanje koje sudionicima pruža priliku da u samo 48 sati razviju vlastiti funkcionalni prototip igre.

Game Jam je otvoren svima, bez obzira na razinu iskustva. Bilo da je riječ o iskusnim developerima, studentima ili potpunim početnicima, ključni preduvjeti za sudjelovanje su entuzijazam, spremnost na timski rad i sposobnost brzog donošenja odluka u uvjetima ograničenog vremena. Tijekom tri dana sudionike očekuju mentorska podrška stručnjaka, evaluacija od strane žirija s relevantnim industrijskim iskustvom, vrijedne nagrade te okruženje koje potiče eksperimentiranje, učenje i pomicanje vlastitih granica.

Foto: Sveučilište Algebra Bernays

48 sati razvoja: od objave teme do finalnog builda

Natjecanje započinje u četvrtak u 12:00 sati službenim otvaranjem i objavom teme, koja predstavlja polazište za sve timove. Od tog trenutka počinje intenzivan razvoj koji obuhvaća sve faze produkcije, od ideje i dizajna do programiranja, vizualne izvedbe i testiranja. Završni buildovi predaju se u subotu u 12:00 sati, nakon čega slijede prezentacije projekata kroz kratke pitch formate i demonstracije igara pred žirijem i publikom.

Sudionici se prijavljuju individualno, uz mogućnost formiranja timova do maksimalno pet članova. Dopušteno je korištenje svih enginea i tehnologija, a igre moraju biti izrađene tijekom trajanja Game Jama, uz transparentno navođenje eventualno korištenih vlastitih asseta. Tijekom natjecanja sudionicima su na raspolaganju mentori iz područja game designa, programiranja, vizualne produkcije, narativnog dizajna te upravljanja projektima, koji pomažu u strukturiranju ideja i rješavanju tehničkih izazova.

Govoreći o važnosti ovakvog formata rada, Igor Margan, pročelnik Sveučilišnog odjela za razvoj računalnih igara na Sveučilištu Algebra Bernays, ističe: „Game Jam je možda najbliže stvarnim uvjetima razvoja videoigara jer u vrlo kratkom vremenu morate proći cijeli proces, od ideje do gotovog proizvoda. Takvi formati najbolje pokazuju razliku između perspektive igrača i perspektive kreatora. Najviše cijenim sudionike koji pristupaju tom izazovu svjesni da uvijek imaju što naučiti, jer je riječ o industriji koja se stalno mijenja i u kojoj je kontinuirano učenje nužno. Istovremeno, to je i ono što ovaj posao čini iznimno kreativnim i motivirajućim, jer na kraju stvarate nešto što ljudima donosi zadovoljstvo i zabavu.“

Stručni žiri i nagrade koje prepoznaju izvrsnost

Projekte će ocjenjivati stručni žiri sastavljen od iskusnih profesionalaca iz industrije razvoja videoigara, među kojima su Nikola Mosettig, izvršni direktor tvrtke Croteam, Hrvoje Mitić, glavni tajnik Croatian Game Development Alliance (CGDA), Toni Lalić, 3D artist i sculptor iz Pine Studio, Luka Kunić, Game Development Lead u Nanobit te Martin Frčko, Acting Lead Game Designer u Gamepires, uz dodatne članove s iskustvom u razvojnim studijima i izdavaštvu. Pri ocjenjivanju će se uzimati u obzir kvaliteta i funkcionalnost gameplaya, kreativnost i originalnost ideje, tehnička izvedba, vizualni identitet te ukupni dojam i razina dovršenosti igre kao cjelovitog iskustva.

Najbolji timovi bit će nagrađeni, pri čemu prvo mjesto donosi popust na školarinu u iznosu od 2.000 eura za studij Razvoja računalnih igara, dok će dodatna priznanja biti dodijeljena i u posebnim kategorijama, uključujući najbolje početnike, najuspješniji vizualni stil, najbolju priču, najkvalitetniju tehničku izvedbu i najbolji gameplay. Time se želi istaknuti širina kompetencija unutar game developmenta i prepoznati izvrsnost u različitim segmentima razvoja.