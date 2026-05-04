KONFERENCIJA PREDSJEDNIKA PARLAMENATA

Jandroković u EU parlamentarnom forumu: Proširenje kao strateško ulaganje

Foto: Vadym Sarakhan
04.05.2026.
u 12:50

U sklopu sudjelovanja na Konferenciji predsjednika parlamenata država članica Europske unije predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković održao je govor na prvom panelu konferencije, naslovljenom „Europa u svijetu koji se mijenja: sigurnost, proširenje i uloga parlamenata“.

U svom govoru istaknuo je kako proširenje Europske unije u današnjim geopolitičkim okolnostima predstavlja strateško ulaganje u jedinstvo, otpornost i globalni utjecaj Unije. Odluku o dodjeli statusa kandidata Ukrajini i Moldovi ocijenio je jasnim signalom spremnosti Europske unije da politički, gospodarski i sigurnosno integrira partnerske zemlje koje dijele njezine vrijednosti.

Govoreći o Ukrajini, naglasio je kako političku potporu toj zemlji mora pratiti i kontinuirana financijska i vojna pomoć u njihovoj borbi za slobodu. U kontekstu Zapadnog Balkana poručio je kako proširenje ostaje najučinkovitijim instrumentom za postizanje dugoročne stabilnosti regije. Pozdravio je napredak ostvaren u nekim državama regije pozvavši na jasniju proeuropsku retoriku političkih čelnika u drugima, kao i na dosljednije usklađivanje sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije.

Posebno je istaknuo da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama, bez kompromisa u pogledu vladavine prava, demokratskog upravljanja i zaštite temeljnih prava, koji čine samu srž europskih vrijednosti. Osvrnuo se i na ulogu nacionalnih parlamenata država članica EU, naglasivši važnost njihove aktivne suradnje s parlamentima država kandidatkinja kroz projekte jačanja kapaciteta i pripreme za članstvo u EU.

Zaključno je upozorio na potrebu pažljivog balansiranja između geopolitičke nužnosti i očuvanja vjerodostojnosti Europske unije, istaknuvši kako proširenje predstavlja vrlo važan korak prema stabilnijem europskom kontinentu. Dodao je i kako snažnija predanost država članica Unije proširenju smanjuje prostor djelovanja zlonamjernih aktera, a suzbijanje takvog djelovanja mora ostati među prioritetima zajedničke sigurnosne politike.

