Upita za SAD u dva dana više nego cijele godine

Dočekala je mirovinu, a želju da posjeti Veliku Jabuku nije uspjela ispuniti. No, zagrebačka umirovljenica više nije htjela čekati kad je postalo izvjesno da se ukida viza za SAD i prošli je tjedan, samo koji dan prije nego što je to postalo i službeno, uplatila svoje dugo željeno putovanje u New York.

New York najtraženiji

U Ameriku će s agencijom Palma Travel sredinom veljače, a šestodnevno putovanje platit će oko sedam tisuća kuna, Pomalo se, kažu u toj agenciji, puni i grupa koja će u New York sredinom ožujka. Od subote, od kada hrvatski putnici više ne moraju prolaziti zamornu proceduru dobivanja vize, povećani broj upita bilježe i u agencijama Azuturs, Terra Travel..., a u Mondo Travelu, recimo, govore da im je od subote svaki drugi upit vezan za putovanja u Sjedinjene Američke Države.

U ta su dva dana, dodaju, imali raznih pitanja vezanih za putovanje u Ameriku, više nego svih mjeseci ove godine. Najtraženiji je, inače, New York, u koji se može i u predbožićni šoping, uz smještaj u hotelu u kojem je živio Nikola Tesla i s izletom u Washington. Ili, recimo, na doček Nove godine...

Među zainteresiranima je, kažu u agencijama, dosta onih koji su već putovali u Ameriku, ali i onih kojima će to biti prvi posjet američkom kontinentu. Da nema korone, putnika preko velike bare bilo bi i puno više, ali i ovako, zahvaljujući ukidanju viza, ta destinacija probija led. Naime, pokazuje se kako se, nakon što je omekšao režim inozemnih putovanja koji je pokrenuo masovne odlaske u bliže zemlje, najsporije oporavljajju daleke destinacije. Amerika sad iskače iz tog prosjeka. A to je tek početak.

Za prijavnicu 14 dolara

U domaćim putničkim agencijama, gdje ovih dana najviše posla imaju sa skijanjem, vjeruju da će interes u nadolazećim mjesecima samo rasti, pa da će do ljeta biti zainteresiranih i za, recimo, velike ture Zapadnom obalom SAD-a. U međuvremenu, valja znati da putnicima iz Hrvatske za ulazak u SAD, uz ispunjavanje prijave u elektronički sustav za odobravanje putovanja (ESTA) za turistička i poslovna putovanja u trajanju od 90 dana, trebaju ili potvrda da su cijepljeni s dvije doze ili da su preboljeli COVID u posljednja tri mjeseca, a za sve je uvjet negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72 sata.

Kako se tako velika putovanja uglavnom uplate puno ranije, savjet u agencijama je uplatiti osiguranje od otkaza putovanja za slučaj da PCR bude pozitivan.

– Za aranžman od, primjerice, 7000 kuna osiguranje iznosi dvjestotinjak kuna – pojašnjava Ana Magdić, voditeljica prodaje u agenciji Palma Travel. Inače, plaća se i ESTA prijavnica. Taj trošak iznosi 14 dolara, ali znatno je niži od zahtjeva za vizu po cijeni od 160 dolara.