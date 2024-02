Upaljen Meteoalarm u više regija: U Hrvatskoj oblačno i vjetrovito, mogla bi pasti i kiša

analiza

Možete uvesti najpravedniji porez na svijetu, ali bez dobrog komuniciranja nema koristi

Pažljivo se smišlja način uvođenja poreza na nekretnine i to neće previše utjecati na prosječnoga građanina, no imat će utjecaj na one građane s više nekretnina, a najskuplja će nekretnina biti ona koja je prazna