Vakula objavio dugoročnu prognozu: Evo što nas čeka u sljedećim mjesecima

Unatoč prošlotjednim hladnim, studenim, na kopnu gdjekad i ledenim danima, srednja temperatura zraka ovogodišnjega siječnja na meteorološkim postajama DHMZ-a bila je od 1 do 3°C viša od prosječnih vrijednosti, i to od posljednjeg klimatološkog razdoblja, od 1991. do 2020. godine. Objavio je to HRT-ov meteorolog Zoran Vakula koji je analizirao vrijeme u siječnju, ali najavio i što nas očekuje u veljači te kakvo će biti proljeće.

Rekordna toplina u siječnju je izostala, za razliku od mjestimice u prosincu, a i odstupanja od srednjih vrijednosti bila su većinom manja. Jedna od iznimki je Dubrovnik, gdje je odstupanje u siječnju bilo čak veće nego u prosincu. No, valja znati i da je srednja siječanjska temperatura zraka u Dubrovniku čak 3. na popisu najviših od 1961., otkad na toj postaji postoje mjerenja, odmah iza siječnja 2014. i 2023. godine, piše Vakula.

I dok je kod oborine bilo i "manjka" i "viška", srednja temperatura zraka od 1. prosinca do 31. siječnja diljem Hrvatske viša je od prosječne, uglavnom za oko 2°C. I pritom u Rijeci rekordno visoka, u Splitu i Dubrovniku 3. na popisu najviših, a u većini unutrašnjosti iznimnost je trenutačno manja. No vrlo vjerojatno će se povećati.

Najnovije prognoze za temperaturne prilike u veljači u priličnom su skladu s dosadašnjima – daju prilično veliku vjerojatnost nastavka iznadprosječne topline, posebno sljedećih desetak dana. Mogućnost za hladnije razdoblje postoji u drugom dijelu mjeseca, trenutačno je najvjerojatnije u trećem cijelom tjednu veljače. Prognoze za oborinu manje su pouzdane, a i promjenjivije pa ne treba iznenaditi da i u veljači ukupna mjesečna količina oborine bude nejednoliko raspoređena, pojašnjava Vakula.

Otkrio je i kakvo nas proljeće očekuje.

"Ni u prognozama za sljedeće mjesece nema znatnijih promjena. Ili, kako je nedavno za 'Klimatski izazov' Prvog programa Hrvatskog radija prognozirao Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a: "Dugoročna prognoza pokazuje povećanu vjerojatnost za iznadprosječnu toplinu i u idućim mjesecima pa neće biti iznenađenja ako i ova godina bude još jedna u nizu ekstremno toplih, u skladu s postojećim klimatskim promjenama i globalnim zatopljenjem", piše Vakula.

