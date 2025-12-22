'Tragedija je što je i dalje u pravu – glavninu grčkog duga trebalo je otpisati'

"Svjetski poznati ekonomist Yanis Varoufakis, koji je stekao slavu na vrhuncu grčke dužničke drame, nije bio samo egoističan, već je u konačnici bio više zainteresiran za testiranje svojih teorija igara i promociju svojih knjiga nego za grčki uspjeh u borbi za opstanak." Ovu optužbu iznio je bivši grčki premijer Alexis Tsipras i bivši Varoufakisov šef u radikalno lijevoj stranci Syriza u svojim nedavno objavljenim memoarima "Ithaka".



"On je zapravo više bio slavna osoba, a manje ekonomist", prisjetio se nadalje bivši ljevičarski premijer i dodao kako se za nekonvencionalnog ministra odlučio zbog njegova međunarodnog ugleda i govorničkih vještina. "Želio sam poslati poruku o teškim pregovorima, ali podcijenio sam ljudski faktor. Vrlo brzo Varufakis se od korisnog igrača pretvorio u negativca. Nisu ga mogli podnijeti ne samo naši potencijalni saveznici već i njegovi vlastiti kolege", napisao je Tsipras u autobiografiji na 750 stranica nakon što se u listopadu povukao iz parlamenta, davši do znanja da odlazi s formalne dužnosti, ali ne i iz političkog života. Analitičari ocjenjuju da bi on uskoro mogao osnovati novu stranku kako si se suprotstavio podjelama i umoru grčkog lijevog centra, a memoare je očito napisao kako bi pokazao da se transformirao iz buntovnog radikala u progresivnog intelektualca, razračunavajući se pri tome sa svojim političkim nasljeđem, u koje itekako spada Varoufakis.