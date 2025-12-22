Naši Portali
BIVŠI MINISTAR POSTAO META SVOG PREMIJERA

'Tragedija je što je i dalje u pravu – glavninu grčkog duga trebalo je otpisati'

FILE PHOTO: Leftist Syriza party leader Alexis Tsipras leaves after making a statement at the Zappeion Hall in Athens
Alkis Konstantinidis/REUTERS
Autor
Nataša Vlašić Smrekar
22.12.2025.
u 22:03

“On je zapravo više bio slavna osoba, a manje ekonomist”, piše bivši grčki ljevičarski premijer Tsipras, opisujući svog tadašnjeg ministra financija Varoufakisa

"Svjetski poznati ekonomist Yanis Varoufakis, koji je stekao slavu na vrhuncu grčke dužničke drame, nije bio samo egoističan, već je u konačnici bio više zainteresiran za testiranje svojih teorija igara i promociju svojih knjiga nego za grčki uspjeh u borbi za opstanak." Ovu optužbu iznio je bivši grčki premijer Alexis Tsipras i bivši Varoufakisov šef u radikalno lijevoj stranci Syriza u svojim nedavno objavljenim memoarima "Ithaka".

"On je zapravo više bio slavna osoba, a manje ekonomist", prisjetio se nadalje bivši ljevičarski premijer i dodao kako se za nekonvencionalnog ministra odlučio zbog njegova međunarodnog ugleda i govorničkih vještina. "Želio sam poslati poruku o teškim pregovorima, ali podcijenio sam ljudski faktor. Vrlo brzo Varufakis se od korisnog igrača pretvorio u negativca. Nisu ga mogli podnijeti ne samo naši potencijalni saveznici već i njegovi vlastiti kolege", napisao je Tsipras u autobiografiji na 750 stranica nakon što se u listopadu povukao iz parlamenta, davši do znanja da odlazi s formalne dužnosti, ali ne i iz političkog života. Analitičari ocjenjuju da bi on uskoro mogao osnovati novu stranku kako si se suprotstavio podjelama i umoru grčkog lijevog centra, a memoare je očito napisao kako bi pokazao da se transformirao iz buntovnog radikala u progresivnog intelektualca, razračunavajući se pri tome sa svojim političkim nasljeđem, u koje itekako spada Varoufakis.

politika dug ljevica Grčka

