Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je da su Sjedinjene Države predložile trilateralne pregovore Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država, najavivši pritom i mogućnost sudjelovanja Europljana u takvim pregovorima. Posljednji izravni ukrajinsko-ruski pregovori održani su u Istanbulu prije šest mjeseci. Zelenski je podržao takav prijedlog. Kremlj je, očekivano, po tko zna koji put odbio prijedlog izravnih razgovora sa Zelenskim. Iako Zelenski kaže da je riječ o inicijativi Washingtona, u Moskvi tvrde da se radi o prijedlogu Ukrajinaca. Glavni vanjskopolitički savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina Jurij Ušakov kaže da dosad nitko nije ozbiljno raspravljao o inicijativi Kijeva, tvrdeći da se ona čak ni ne priprema. Ruska strana također odbacuje bilo kakve razgovore u prisutnosti Europljana, iako su predstavnici triju europskih zemalja, Njemačke, Francuske i Britanije, već sudjelovali u pregovorima na Floridi, ali s Ukrajincima i Amerikancima. Iako je Rusija ta koja je pokrenula invaziju na Ukrajinu i koja tu invaziju ne želi okončati, u Kremlju Europljane nazivaju "ratnim huškačima", pokušavajući europske čelnike prikazati kao najodgovornije što rat još traje, iako je odluka o ratu i miru isključivo u Putinovim rukama. Ušakov pritom naglašava da promjene za koje su Europljani i Ukrajinci odgovorni u američkim prijedlozima za okončanje rata ne povećavaju izglede za mir.