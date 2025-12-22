Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
VODE SE PREGOVORI

Optimistična poruka ukrajinskog čelnika: 'Vrlo smo blizu stvarnom rezultatu'

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits Berlin
Foto: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS
1/3
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/Hina
22.12.2025.
u 23:03

I ukrajinski i ruski dužnosnici su kazali da se njihovi timovi u ponedjeljak vraćaju kući kako bi ih izvijestili o ishodu razgovora

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je rekao da su pregovori koji se vode sa Sjedinjenim Državama i europskim zemljama, a cilj im je okončati gotovo četverogodišnji rat s Rusijom, "vrlo blizu stvarnog rezultata". Ukrajinski pregovarači, koje predvodi visoki dužnosnik Rustem Umerov, zajedno s predstavnicima iz Europe, održali su niz sastanaka s američkim izaslanicima, a među njima su i sastanci održani posljednjih dana na Floridi.

I ruski pregovarač Kiril Dmitrijev, izaslanik predsjednika Vladimira Putina za ulaganja, na Floridi je vodio odvojene razgovore s američkim dužnosnicima. I ukrajinski i ruski dužnosnici su kazali da se njihovi timovi u ponedjeljak vraćaju kući kako bi ih izvijestili o ishodu razgovora.

"Čini se kao da je sve vrijedilo truda... I ovdje je važno to da je ovo djelo i nas (Ukrajine) i Sjedinjenih Američkih Država, što upućuje na to da smo vrlo blizu stvarnom rezultatu“, rekao je Zelenski na skupu posvećenom ukrajinskim diplomatima.
Atentat u Moskvi: Eksplodirala autobomba, poginuo general
Ključne riječi
rat u Ukrajini Rusija Volodimir Zelenski

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar pera ložač
pera ložač
00:00 23.12.2025.

Optimistična poruka ukrajinskog čelnika: 'Vrlo smo blizu stvarnom rezultatu'. ... Stvarno otimistia muzičar. Starno je mnogo ostario kao presednik Ukrajne. Kada se pogled dan kada je postao presednik Ukrajne tako što je slagao narod da će se zalagati za mir se zalagati za mir . Zahvaljujući njegovom optimizmu stradalo je proo milion Ukrajinaca na hiljade EUropejaca kao i NATO oficiri.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!