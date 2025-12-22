Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je rekao da su pregovori koji se vode sa Sjedinjenim Državama i europskim zemljama, a cilj im je okončati gotovo četverogodišnji rat s Rusijom, "vrlo blizu stvarnog rezultata". Ukrajinski pregovarači, koje predvodi visoki dužnosnik Rustem Umerov, zajedno s predstavnicima iz Europe, održali su niz sastanaka s američkim izaslanicima, a među njima su i sastanci održani posljednjih dana na Floridi.
I ruski pregovarač Kiril Dmitrijev, izaslanik predsjednika Vladimira Putina za ulaganja, na Floridi je vodio odvojene razgovore s američkim dužnosnicima. I ukrajinski i ruski dužnosnici su kazali da se njihovi timovi u ponedjeljak vraćaju kući kako bi ih izvijestili o ishodu razgovora.
"Čini se kao da je sve vrijedilo truda... I ovdje je važno to da je ovo djelo i nas (Ukrajine) i Sjedinjenih Američkih Država, što upućuje na to da smo vrlo blizu stvarnom rezultatu", rekao je Zelenski na skupu posvećenom ukrajinskim diplomatima.
Optimistična poruka ukrajinskog čelnika: 'Vrlo smo blizu stvarnom rezultatu'. ... Stvarno otimistia muzičar. Starno je mnogo ostario kao presednik Ukrajne. Kada se pogled dan kada je postao presednik Ukrajne tako što je slagao narod da će se zalagati za mir se zalagati za mir . Zahvaljujući njegovom optimizmu stradalo je proo milion Ukrajinaca na hiljade EUropejaca kao i NATO oficiri.