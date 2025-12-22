Optimistična poruka ukrajinskog čelnika: 'Vrlo smo blizu stvarnom rezultatu'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je rekao da su pregovori koji se vode sa Sjedinjenim Državama i europskim zemljama, a cilj im je okončati gotovo četverogodišnji rat s Rusijom, "vrlo blizu stvarnog rezultata". Ukrajinski pregovarači, koje predvodi visoki dužnosnik Rustem Umerov, zajedno s predstavnicima iz Europe, održali su niz sastanaka s američkim izaslanicima, a među njima su i sastanci održani posljednjih dana na Floridi.

I ruski pregovarač Kiril Dmitrijev, izaslanik predsjednika Vladimira Putina za ulaganja, na Floridi je vodio odvojene razgovore s američkim dužnosnicima. I ukrajinski i ruski dužnosnici su kazali da se njihovi timovi u ponedjeljak vraćaju kući kako bi ih izvijestili o ishodu razgovora.

"Čini se kao da je sve vrijedilo truda... I ovdje je važno to da je ovo djelo i nas (Ukrajine) i Sjedinjenih Američkih Država, što upućuje na to da smo vrlo blizu stvarnom rezultatu“, rekao je Zelenski na skupu posvećenom ukrajinskim diplomatima.