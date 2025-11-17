Naši Portali
O REZOLUCIJI O GAZI

Uoči glasanja u UN-u. Netanyahu: 'Naše protivljenje se nije promijenilo. Ne trebaju nam ničija predavanja'

Benjamin Netanyahu
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
17.11.2025.
u 00:10

Američki nacrt rezolucije podržava plan Donalda Trumpa koji je 10. listopada doveo do provedbe krhkog primirja u Pojasu Gaze nakon dvije godine rata.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i nekoliko njegovih ministara ponovili su svoje protivljenje palestinskoj državi uoči glasanja u Vijeću sigurnosti UN-a u ponedjeljak o američkom nacrtu rezolucije o Gazi, koji otvara tu mogućnost u budućnosti. Za razliku od prethodnih verzija, novi nacrt rezolucije koji podržava mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, nudi put ka palestinskoj državnosti, čemu se izraelska vlada dugo i čvrsto protivi. "Naše protivljenje palestinskoj državi na bilo kojem teritoriju nije se promijenilo", rekao je premijer otvarajući nedjeljnu sjednicu vlade.

Kazao je da mu ne trebaju "ničija predavanja" o ovom pitanju. Krajnje desni ministar Bezalel Smotrich optužio ga je u subotu da šuti otkako su Francuska i nekoliko drugih zemalja priznale Državu Palestinu u rujnu. "Odmah formulirajte prikladan i čvrst odgovor koji će cijelom svijetu razjasniti: nikada neće biti palestinske države na tlu naše domovine", napisao je Smotrich na X-u. Još jedan krajnji desničar u vladi, Itamar Ben-Gvir, napisao je na društvenim mrežama da njegova stranka Židovska moć neće biti dio "nijedne vlade koja prihvaća" uspostavu palestinske države. Ministar obrane Israel Katz i ministar vanjskih poslova Gideon Saar također su na X-u ponovili svoje odbacivanje bilo kakve palestinske države. Američki nacrt rezolucije podržava plan Donalda Trumpa koji je 10. listopada doveo do provedbe krhkog primirja u Pojasu Gaze nakon dvije godine rata.
Ključne riječi
UN Benjamin Netanyahu

Kupnja