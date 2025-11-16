Mostar pod opsadom policije: Muškarac ubio ženu, ubrzo je uhićen

Policija trenutno obavlja očevid, a sa svim detaljima upoznat je i dežurni tužitelj. Za sada nisu poznati motivi ovog čina, a policija će se očitovati nakon prikupljanja svih dokaza.

Večeras se u Mostaru na Trgu Ivana Krndelja dogodilo ubojstvo prilikom čega je stradala jedna osoba, potvrđeno je za Klix.ba iz Ministarstva unutrašnjih poslova HNŽ-a, prenosi Večernji.ba. Kako je za Klix.ba izjavila glasnogovornica MUP-a HNŽ Ilijana Miloš dojavu o ovom slučaju zaprimili su u 18 sati.

"Policija je odmah izašla na mjesto zločina. Ubijena je jedna ženska osoba, a muškarac koji je izvršio ubojstvo je uhićen", priopćeno je.

Policija trenutno obavlja očevid, a sa svim detaljima upoznat je i dežurni tužitelj. Za sada nisu poznati motivi ovog čina, a policija će se očitovati nakon prikupljanja svih dokaza.