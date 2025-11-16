Najveći ratni brod na svijetu stiže na Karibe: Kreće lov na narkokartele ili početak nove intervencije?

Američki nosač zrakoplova Gerald R. Ford, najveći ratni brod na svijetu, stigao je na Karibe, priopćila je u nedjelju američka mornarica, izazvavši nagađanja o sljedećim potezima Washingtona protiv brodova u regiji koji navodno krijumčare drogu. Raspoređivanje nosača naredio je Pentagon s ciljem "uništenja transnacionalnih kriminalnih organizacija i suzbijanja narkoterorizma u obrani domovine", priopćila je mornarica. Nosač zrakoplova već je već prije nekoliko dana stigao do operativne zone Američkog južnog zapovjedništva, koja se proteže preko Karipskog mora i voda koje graniče sa Središnjom i Južnom Amerikom.

U četvrtak je američki ministar obrane Pete Hegseth, koji se nedavno počeo zvati "ministrom rata", najavio operaciju Južno koplje kojemu je cilj borba protiv krijumčarenja narkotika u regiji. Nije otkrio detalje o konkretnim napadima ili lokacijama. Proteklih tjedana, američka vojska iznova je ciljala brodove koji navodno prevoze krijumčare drogom na Karibima i Pacifiku. Pentagon je potvrdio agenciji dpa da je do početka tjedna bilo 20 napada u kojima je ubijeno 79 ljudi. Washington krivi bande, od kojih neke dolaze iz Venezuele, za priljev droge u SAD.

Caracas je osudio snažnu američku vojnu prisutnost kao prijeteću gestu. Napadi su također izazvali međunarodne kritike i potaknuli Ujedinjene narode da pozovu SAD da se suzdrži od napada. Raspoređivanje nosača zrakoplova potaknulo je nagađanja da Washington možda cilja na rušenje režima u Venezueli, koja ima najveće zalihe nafte na svijetu. Trumpova administracija optužuje predsjednika Nicolasa Madura da je upleten u trgovinu drogom u SAD-u. Trump je također nedavno potvrdio da je odobrio tajne operacije CIA-e u Venezueli.