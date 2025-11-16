Naši Portali
GERALD R. FORD

Najveći ratni brod na svijetu stiže na Karibe: Kreće lov na narkokartele ili početak nove intervencije?

Gerald R. Ford Carrier Strike Group and U.S. Air Force B-52 Joint Operations in Caribbean
SEAMAN PAIGE BROWN/NEWSCOM
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
16.11.2025.
u 22:55

Raspoređivanje nosača zrakoplova potaknulo je nagađanja da Washington možda cilja na rušenje režima u Venezueli, koja ima najveće zalihe nafte na svijetu. Trumpova administracija optužuje predsjednika Nicolasa Madura da je upleten u trgovinu drogom u SAD-u. Trump je također nedavno potvrdio da je odobrio tajne operacije CIA-e u Venezueli.

Američki nosač zrakoplova Gerald R. Ford, najveći ratni brod na svijetu, stigao je na Karibe, priopćila je u nedjelju američka mornarica, izazvavši nagađanja o sljedećim potezima Washingtona protiv brodova u regiji koji navodno krijumčare drogu. Raspoređivanje nosača naredio je Pentagon s ciljem "uništenja transnacionalnih kriminalnih organizacija i suzbijanja narkoterorizma u obrani domovine", priopćila je mornarica. Nosač zrakoplova već je već prije nekoliko dana stigao do operativne zone Američkog južnog zapovjedništva, koja se proteže preko Karipskog mora i voda koje graniče sa Središnjom i Južnom Amerikom. 

U četvrtak je američki ministar obrane Pete Hegseth, koji se nedavno počeo zvati "ministrom rata", najavio operaciju Južno koplje kojemu je cilj borba protiv krijumčarenja narkotika u regiji. Nije otkrio detalje o konkretnim napadima ili lokacijama. Proteklih tjedana, američka vojska iznova je ciljala brodove koji navodno prevoze krijumčare drogom na Karibima i Pacifiku. Pentagon je potvrdio agenciji dpa da je do početka tjedna bilo 20 napada u kojima je ubijeno 79 ljudi. Washington krivi bande, od kojih neke dolaze iz Venezuele, za priljev droge u SAD.

Caracas je osudio snažnu američku vojnu prisutnost kao prijeteću gestu. Napadi su također izazvali međunarodne kritike i potaknuli Ujedinjene narode da pozovu SAD da se suzdrži od napada. Raspoređivanje nosača zrakoplova potaknulo je nagađanja da Washington možda cilja na rušenje režima u Venezueli, koja ima najveće zalihe nafte na svijetu. Trumpova administracija optužuje predsjednika Nicolasa Madura da je upleten u trgovinu drogom u SAD-u. Trump je također nedavno potvrdio da je odobrio tajne operacije CIA-e u Venezueli.
SAD

'KREĆEMO PREMA KATASTROFI'

Vojni bloger poslao važno upozorenje: 'Ignorirati to je zločin. Šutjeti o tome je zločin'

Sternenko je poznat po dugotrajnom angažmanu u podršci ukrajinskim obrambenim snagama, uključujući organiziranje i financiranje nabave dronova. Dobrovoljno je služio u vojsci na početku invazije, a početkom ove godine osnovao je Zakladu Sternenko koja je, prema podacima, do 1. svibnja isporučila više od 176.000 FPV dronova postrojbama na ratištu. Ujedno je jedna od najpraćenijih ukrajinskih online figura — na YouTubeu okuplja više od dva milijuna pratitelja, dok ga na Telegramu prati više od 840.000 korisnika.

Donald Trump Announces Drug Pricing Deal With Pharma Giants - DC
2
Afera Epstein

Putin i fotografije Trumpa sa Bubbom: Što otkrivaju Epsteinovi e-mailovi o predsjednicima?

U ožujku 2018. godine, Epsteinov brat Mark poslao je Jeffreyju poruku u kojoj mu, saznavši da je sa Steveom Bannonom, bivšim glavnim strategom Donalda Trumpa, sugerira da ga pita ima li ruski predsjednik Vladimir Putin "fotografije Trumpa kako puše Bubbi". S obzirom na to da je "Bubba" desetljećima poznat nadimak bivšeg predsjednika Billa Clintona, ova je rečenica odmah potaknula viralne teorije o prirodi odnosa dvojice predsjednika

