Umjetna inteligencija iz korijena mijenja tehnologiju, medije i komunikacije

Napredak u području umjetne inteligencije (AI), sve veći infrastrukturni zahtjevi i sadržaj prije svega osmišljen za društvene mreže iz korijena mijenjaju tehnološki i komunikacijski sektor, način poslovanja, komunikaciju i ponudu zabavnog sadržaja. Globalno tržište AI agenata u idućoj bi godini moglo dosegnuti vrijednost od 35 milijardi, što je znatno više od prognoziranih 8,5 milijardi, a do 2030. i na 45 milijardi američkih dolara, ali samo pod uvjetom da se poduzeća i pružatelji usluga usklade, tvrdi se u 25. izdanju “Predviđanja za sektor tehnologije, medija i telekomunikacija”, koje je objavio Deloitte.