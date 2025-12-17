Naši Portali
Renata Rašović
Autor
Renata Rašović

Slučaj Anđe Marić: Alarmom do razbijanja 'zakona šutnje'

Zagreb: Pjevačica, spisateljica i bivša manekenka Anđa Marić
Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
17.12.2025. u 12:00

Da je prešutjela, mogao je dovijeka ostati neimenovani 22-godišnjak, na snimci lica skrivenog kapuljačom, a njegovo nedjelo moglo se zagubiti u šumi vijesti sa stranica crnih kronika. Ipak, odlučila je prekinuti “zavjet šutnje”.

U moru bezumnih napada na strane radnike jedna je štura, gotovo bezlična vijest dobila neočekivan epilog. Ili barem početak epiloga. Najprije se, prije desetak dana, društvenim mrežama počela širiti snimka okrutnog nasilja sa zagrebačkih ulica nad dvojicom dostavljača hrane, koje je nepoznati počinitelj pretukao i ukrao im električne bicikle i novac.

U iznenađujućem obratu nepoznati je počinitelj, u međuvremenu zadržan u istražnom zatvoru, dobio lice, ime i prezime, zahvaljujući istupu njegove, javnosti otprije poprilično poznate, majke. Riječ je o Anđi Marić, koja je putem videozapisa u poduljem obraćanju otvoreno iznijela kronologiju raspada jedne obitelji, njezine, čiji sukus stane u jednu rečenicu: “Moj sin je bolesnik, ovisnik o alkoholu.”

Ključne riječi
Anđa Marić

