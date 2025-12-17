Slučaj Anđe Marić: Alarmom do razbijanja 'zakona šutnje'

U moru bezumnih napada na strane radnike jedna je štura, gotovo bezlična vijest dobila neočekivan epilog. Ili barem početak epiloga. Najprije se, prije desetak dana, društvenim mrežama počela širiti snimka okrutnog nasilja sa zagrebačkih ulica nad dvojicom dostavljača hrane, koje je nepoznati počinitelj pretukao i ukrao im električne bicikle i novac.



U iznenađujućem obratu nepoznati je počinitelj, u međuvremenu zadržan u istražnom zatvoru, dobio lice, ime i prezime, zahvaljujući istupu njegove, javnosti otprije poprilično poznate, majke. Riječ je o Anđi Marić, koja je putem videozapisa u poduljem obraćanju otvoreno iznijela kronologiju raspada jedne obitelji, njezine, čiji sukus stane u jednu rečenicu: “Moj sin je bolesnik, ovisnik o alkoholu.”