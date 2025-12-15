Trumpov plan raspada EU ne podržavaju ni najveći trumpisti u Europi

Sjedinjene Države neće se ubuduće baviti izvozom demokracije i nametanjem društvenih promjena drugim državama, što je još jedan veliki obrat u odnosu na ranije administracije, koje su posljednjih nekoliko desetljeća intervenirale diljem svijeta pozivajući se na demokratske vrijednosti i ljudska prava, iako su u većini slučajeva u pozadini bili američki interesi. Trumpova strategija nacionalne sigurnosti ograđuje se od takve politike, težeći "dobrim i miroljubivim trgovinskim odnosima s narodima svijeta, bez nametanja demokratskih i drugih društvenih promjena, koje se radikalno razlikuju od njihovih tradicija i povijesti". Drugim riječima, Trumpova administracija zagovara pragmatičnu suradnju sa svima, pa i s autoritarnim režimima, fokusirajući se na interesne dogovore, a ne na unutarnje uređenje drugih država.