Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Ivica Beti
Autor
Ivica Beti

Zabrana mreža znak je da su problemi eskalirali

17.12.2025. u 18:42

Premalo se govori i o tome kako dizajn platformi društvenih medija, njihovi algoritmi i manipulativne obavijesti, daju prioritet zaradi nad dobrobiti, prebacujući odgovornost na roditelje i korisnike.

Čak 96 posto djece u dobi od 10 do 15 godina koristilo je društvene medije, najviše YouTube (76%), TikTok (56%), Instagram (47%), Snapchat (46%) i Facebook (42%). Više od polovine njih doživjelo je kibernetičko nasilje, primilo netočne informacije i štetan sadržaj, bilo žrtve kršenja privatnosti i manipulativnog dizajna. Podaci su to iz Australije, svježi. Ta je država nedavno prva u svijetu zabranila korištenje društvenih mreža mlađima od 16 godina. U javnoj raspravi malo tko osporava rizike za zdravlje, no naglasak je na tome jesu li djeca dovoljno naoružana vještinama nužnima za sigurno snalaženje u digitalnom svijetu.

Ključne riječi
manipulacija zabrana Kibernetičko nasilje društvene mreže

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!