Zabrana mreža znak je da su problemi eskalirali

Čak 96 posto djece u dobi od 10 do 15 godina koristilo je društvene medije, najviše YouTube (76%), TikTok (56%), Instagram (47%), Snapchat (46%) i Facebook (42%). Više od polovine njih doživjelo je kibernetičko nasilje, primilo netočne informacije i štetan sadržaj, bilo žrtve kršenja privatnosti i manipulativnog dizajna. Podaci su to iz Australije, svježi. Ta je država nedavno prva u svijetu zabranila korištenje društvenih mreža mlađima od 16 godina. U javnoj raspravi malo tko osporava rizike za zdravlje, no naglasak je na tome jesu li djeca dovoljno naoružana vještinama nužnima za sigurno snalaženje u digitalnom svijetu.