To što Tomašević radi s Thompsonom nije antifašizam, već je to postupanje policije

O “fašizmu” u Hrvatskoj toliko se piše i govori da sada tko god nešto znači na našoj javnoj sceni, ako ne želi postati žrtvom medijsko-političkog ostracizma, mora i sam posvjedočiti o ukazanjima fašizma. Nije dovoljno “antifašistički” reći da smo u Splitu i Zagrebu svjedočili demonstraciji prijetećeg nasilja maskiranih skupina koji su na kukavan način, s razlogom ili bez, prosvjedovali protiv programa Dana srpske kulture.
Onima koji ne vjeruju domaćim vidiocima i vidjelicama kao ključan dokaz nudi se što strani mediji pišu o tome, jer izvana bolje se vidi, pa i razumije što se događa, pa i kad je riječ o simbolima HOS-a ili Bojni Čavoglave. Naročito kad je autor neki regionalni dopisnik iz Beograda, koji prenosi svoje lapidarne dojmove iščitavanjem izvješća s naših portala, osobito onih kojima ne promakne ni jedno “prvo bijelo polje”, te ustrajno, bolje i od Dalije Orešković, promoviraju turneju Marka Perkovića Thompsona pedantno bilježeći svaki put kad otpjeva Bojnu Čavoglave. I nije im dosadilo nakon Zagreba, Sinja, Varaždina, Osijeka, čitatelje iznenaditi viješću da ju je pjevao i u Zadru. Sada smo u napetom iščekivanju, hoće li 27. prosinca biti objavljena još jedna “antifašistička” senzacija iz Arene Zagreb, u prkos naredbi zagrebačkog poglavara.
Ni Tomislav Tomašević ni zagrebačka Skupština nisu se usudili napisati crno na bijelo, kao što bi pravi antifašisti, izričito da je ta pjesma nastala na početku Domovinskog rata kontra četnika – ustaška. Već su uopćeno zabranili ono što je već zabranjeno i kažnjivo, uključujući i ustaške pokliče
