Marinko Jurasić
Autor
Marinko Jurasić

To što Tomašević radi s Thompsonom nije antifašizam, već je to postupanje policije

16.12.2025. u 09:00

Ni Tomislav Tomašević ni zagrebačka Skupština nisu se usudili napisati crno na bijelo, kao što bi pravi antifašisti, izričito da je ta pjesma nastala na početku Domovinskog rata kontra četnika – ustaška. Već su uopćeno zabranili ono što je već zabranjeno i kažnjivo, uključujući i ustaške pokliče

O “fašizmu” u Hrvatskoj toliko se piše i govori da sada tko god nešto znači na našoj javnoj sceni, ako ne želi postati žrtvom medijsko-političkog ostracizma, mora i sam posvjedočiti o ukazanjima fašizma. Nije dovoljno “antifašistički” reći da smo u Splitu i Zagrebu svjedočili demonstraciji prijetećeg nasilja maskiranih skupina koji su na kukavan način, s razlogom ili bez, prosvjedovali protiv programa Dana srpske kulture.

Onima koji ne vjeruju domaćim vidiocima i vidjelicama kao ključan dokaz nudi se što strani mediji pišu o tome, jer izvana bolje se vidi, pa i razumije što se događa, pa i kad je riječ o simbolima HOS-a ili Bojni Čavoglave. Naročito kad je autor neki regionalni dopisnik iz Beograda, koji prenosi svoje lapidarne dojmove iščitavanjem izvješća s naših portala, osobito onih kojima ne promakne ni jedno “prvo bijelo polje”, te ustrajno, bolje i od Dalije Orešković, promoviraju turneju Marka Perkovića Thompsona pedantno bilježeći svaki put kad otpjeva Bojnu Čavoglave. I nije im dosadilo nakon Zagreba, Sinja, Varaždina, Osijeka, čitatelje iznenaditi viješću da ju je pjevao i u Zadru. Sada smo u napetom iščekivanju, hoće li 27. prosinca biti objavljena još jedna “antifašistička” senzacija iz Arene Zagreb, u prkos naredbi zagrebačkog poglavara.

ZE
zelicius
09:20 16.12.2025.

Polako. Gradonačelnik Tomašević u četiri godine nije uspio dati niti jedan ispit na pravnom fakultetu, a konačno je diplomirao politologiju nakon samo 12 godina studiranja. To mu apsolutno daje za pravo da: tumači Ustav, tumači zakone, samostalno podnosi tužbe i samostalno donosi sudske presude.

