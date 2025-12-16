To što Tomašević radi s Thompsonom nije antifašizam, već je to postupanje policije

O “fašizmu” u Hrvatskoj toliko se piše i govori da sada tko god nešto znači na našoj javnoj sceni, ako ne želi postati žrtvom medijsko-političkog ostracizma, mora i sam posvjedočiti o ukazanjima fašizma. Nije dovoljno “antifašistički” reći da smo u Splitu i Zagrebu svjedočili demonstraciji prijetećeg nasilja maskiranih skupina koji su na kukavan način, s razlogom ili bez, prosvjedovali protiv programa Dana srpske kulture.



Onima koji ne vjeruju domaćim vidiocima i vidjelicama kao ključan dokaz nudi se što strani mediji pišu o tome, jer izvana bolje se vidi, pa i razumije što se događa, pa i kad je riječ o simbolima HOS-a ili Bojni Čavoglave. Naročito kad je autor neki regionalni dopisnik iz Beograda, koji prenosi svoje lapidarne dojmove iščitavanjem izvješća s naših portala, osobito onih kojima ne promakne ni jedno “prvo bijelo polje”, te ustrajno, bolje i od Dalije Orešković, promoviraju turneju Marka Perkovića Thompsona pedantno bilježeći svaki put kad otpjeva Bojnu Čavoglave. I nije im dosadilo nakon Zagreba, Sinja, Varaždina, Osijeka, čitatelje iznenaditi viješću da ju je pjevao i u Zadru. Sada smo u napetom iščekivanju, hoće li 27. prosinca biti objavljena još jedna “antifašistička” senzacija iz Arene Zagreb, u prkos naredbi zagrebačkog poglavara.