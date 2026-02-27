Naši Portali
James B. Foley
Autor
James B. Foley

Izrael pritišće Trumpa da napadne Iran, uhićenje Madura dalo mu je osjećaj svemoći i pojačalo glad za slavom

U.S. President Trump honors the NHL Stanley Cup champions Florida Panthers in Washington
Evelyn Hockstein/REUTERS
27.02.2026. u 13:40

Značajno je da će predsjednik biti lišen operativne fleksibilnosti koju je rutinski iskorištavao za postizanje maksimalne prednosti u pregovorima s američkim prijateljima i protivnicima

Prvi je put predsjednik Trump zaustavljen – američki politički sustav napokon se podigao u svoju obranu i nametnuo ograničenja njegovu neobuzdanom izvršavanju predsjedničkih ovlasti. U presudi donesenoj većinom 6 naprema 3 Vrhovni sud pod dominacijom republikanaca proglasio je Trumpove politike izvanrednih carina nezakonitima prema Ustavu SAD-a, koji Kongresu daje isključivu ovlast nad oporezivanjem. Ta će presuda imati značajan utjecaj na ekonomsku i vanjsku politiku administracije i budi nadu da svaku prijetnju koju Trump može predstavljati američkoj demokraciji u sljedeće tri godine na kraju može zaustaviti Vrhovni sud spreman braniti Ustav.

Ključne riječi
SAD Donald Trump

