Izrael pritišće Trumpa da napadne Iran, uhićenje Madura dalo mu je osjećaj svemoći i pojačalo glad za slavom

Prvi je put predsjednik Trump zaustavljen – američki politički sustav napokon se podigao u svoju obranu i nametnuo ograničenja njegovu neobuzdanom izvršavanju predsjedničkih ovlasti. U presudi donesenoj većinom 6 naprema 3 Vrhovni sud pod dominacijom republikanaca proglasio je Trumpove politike izvanrednih carina nezakonitima prema Ustavu SAD-a, koji Kongresu daje isključivu ovlast nad oporezivanjem. Ta će presuda imati značajan utjecaj na ekonomsku i vanjsku politiku administracije i budi nadu da svaku prijetnju koju Trump može predstavljati američkoj demokraciji u sljedeće tri godine na kraju može zaustaviti Vrhovni sud spreman braniti Ustav.
Video sadržaj
2
NAKON TRI GODINE
Ida Prester pokazala kuhinju iz snova: Rađena je po mjeri, a jedan detalj svima je zapeo za oko
5
MAJČINA LJUBAV
VIDEO Severina objavila dosad neviđene snimke s proslave rođendana sina Aleksandra: 'Vesela veljača'
Alarmantno