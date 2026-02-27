Izrael pritišće Trumpa da napadne Iran, uhićenje Madura dalo mu je osjećaj svemoći i pojačalo glad za slavom

BOŽENA MATIJEVIĆ

Boškin poučak – kako od SDP-ove ljevičarke preko nezavisne zastupnice postati HDZ-ova dobra vila

Točno ona reče, svaki pojedinac mora odgovarati za sebe. Ali je onda red i da ona odgovara za svoj politički obrat od 180 stupnjeva za koji nije dobila privolu birača kada ih je prije izbora tu privolu tražila