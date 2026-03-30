Muškarac optužen za stravične zločine: Suprugu oglašavao online i prodavao, imao preko 120 klijenata

Švedski tužitelj u ponedjeljak je optužio muškarca za teško svodništvo, napad i višestruka silovanja nakon što je navodno prodavao seksualne usluge svoje supruge više od 120 muškaraca. 62-godišnji muškarac uhićen je krajem listopada nakon što ga je supruga prijavila policiji na sjeveru Švedske, a od tada se nalazi u pritvoru. Prema optužnici, muškarac je godinama financijski profitirao pritiskujući svoju suprugu "da obavlja i podvrgava se seksualnim radnjama". Optužen je da je izrađivao oglase na internetu, dogovarao susrete, držao stražu i prisiljavao ženu da izvodi seksualne radnje online kako bi privukla više klijenata.

Također ga se tereti da je bio nasilan i prijetio joj, iskorištavao njezin strah od njega te zloupotrebljavao njezinu ovisnost o drogama, što je tužitelj opisao kao "nemilosrdno iskorištavanje". Optužnica također navodi više prijetnji upućenih oštećenici, među kojima i upozorenja da će "osloboditi čudovište". Tužiteljica Ida Annerstedt izjavila je u veljači da su vlasti identificirale oko 120 osoba za koje se sumnja da su kupovale seksualne usluge. Navodni događaji odvijali su se između kolovoza 2022. i listopada 2025. godine. Uz optužbu za teško svodništvo, muškarac, koji negira optužbe, tereti se i za osam silovanja, piše Euronews.

Među njima je jedan slučaj s klijentom te nekoliko slučajeva u kojima je bila prisiljena izvoditi seksualne radnje na sebi. Također je optužen za četiri pokušaja silovanja i četiri napada. Silvia Ingolfsdottir, odvjetnica koja zastupa ženu, izjavila je za agenciju AFP da optužbe proizlaze iz "ozbiljnih i teških kaznenih djela" čija je njezina klijentica bila žrtva. "Ona se sada nada da će ostvariti pravdu", rekla je Ingolfsdottir u tekstualnoj poruci. Prema javnom servisu SVT, muškarac je ranije bio visoko rangirani član motociklističke skupine Hells Angels. Ta je televizija također izvijestila da je početak suđenja preliminarno zakazan za 13. travnja.

Ovaj će se slučaj vjerojatno uspoređivati s onim Gisèle Pelicot, 73-godišnje Francuskinje koja je proglašena feminističkom ikonom nakon što se odrekla prava na anonimnost u slučaju višestrukog silovanja. Između 2011. i 2020. godine Pelicot je bila drogirana i silovana od strane supruga Dominiquea i desetaka drugih muškaraca dok je bila bez svijesti. Za zlostavljanje je saznala 2020. godine, nakon što je njezin suprug uhićen zbog snimanja žena ispod suknji u supermarketu, a naknadna policijska pretraga njegovog računala otkrila je snimke njezina silovanja. Njezin slučaj potresao je Francusku i privukao značajnu međunarodnu medijsku pozornost.

Pelicot je od tada postala simbol borbe protiv seksualnog nasilja, a šokantan slučaj potaknuo je nacionalno suočavanje s kulturom silovanja u Francuskoj. U srpnju prošle godine dodijeljeno joj je najviše francusko odlikovanje, kada je proglašena vitezom Legije časti uoči Dana Bastille. Dominique Pelicot osuđen je na 20 godina zatvora, dok su kazne za ostale optuženike iznosile od tri do 15 godina zatvora.