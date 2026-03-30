Astronaut u svemiru iznenada izgubio sposobnost govora, evakuirana cijela posada

Astronaut koji je početkom ove godine potaknuo prvu medicinsku evakuaciju u povijesti Međunarodne svemirske postaje otkrio je da je tijekom boravka u svemiru iznenada izgubio sposobnost govora. Mike Fincke ispričao je kako se incident dogodio 7. siječnja, dok je večerao nakon priprema za svemirsku šetnju. Bez upozorenja više nije mogao govoriti, a iako nije osjećao bol, njegovi zabrinuti kolege odmah su reagirali, uočivši da je u nevolji, te kontaktirali liječnike na Zemlji, prenosi Daily Mail.

Ova medicinska hitnost pokrenula je prvu evakuaciju s ISS-a u povijesti. Unatoč detaljnim analizama, liječnici i dalje ne znaju što je točno uzrokovalo iznenadno pogoršanje njegova stanja. - Dogodilo se potpuno neočekivano i nevjerojatno brzo - rekao je Fincke.

Ovaj 59-godišnji umirovljeni pukovnik američkog ratnog zrakoplovstva naveo je kako je epizoda trajala oko 20 minuta, nakon čega se osjećao potpuno normalno. Takvo iskustvo, kaže, nikada prije nije doživio, niti mu se ponovilo. Liječnici su isključili srčani udar, a sam astronaut naglašava da se nije gušio. Ipak, ostali uzroci i dalje su otvoreni, uključujući i moguće posljedice dugotrajnog boravka u bestežinskom stanju – Fincke je u svemiru proveo ukupno 549 dana.

Incident se dogodio pet i pol mjeseci nakon početka njegove posljednje misije, a opisuje ga kao „udar munje koji dolazi iznenada i silovito“. Svi članovi posade odmah su se okupili oko njega. - U nekoliko sekundi svi su bili uključeni i spremni pomoći - rekao je.

Fincke nije želio iznositi dodatne medicinske detalje, ističući kako NASA nastoji zaštititi privatnost astronauta kako bi se osiguralo da se u budućnosti ne ustručavaju prijaviti zdravstvene probleme. Tijekom incidenta korišten je ultrazvučni uređaj na postaji, a po povratku na Zemlju Fincke je prošao niz dodatnih pretraga. NASA sada analizira medicinske podatke drugih astronauta kako bi utvrdila je li se nešto slično već dogodilo.

Posada misije Crew-11 sigurno se vratila na Zemlju nakon prve medicinske evakuacije u 65 godina svemirskih letova. Odluka o povratku donesena je mjesec dana prije planiranog završetka misije, a uz Finckea, u posadi su bili i Zena Cardman, Kimiya Yui te ruski kozmonaut Oleg Platonov.

Fincke je prošlog mjeseca javno potvrdio da je upravo on bio astronaut koji se razbolio, čime je prekinuo nagađanja u javnosti. Priznao je i da mu je žao što je zbog njegovog stanja otkazana svemirska šetnja – njegova deseta po redu, ali prva za kolegicu Cardman – kao i što su se svi morali ranije vratiti na Zemlju.

Po slijetanju, posada je odmah prevezena u bolnicu nakon povratka letjelicom tvrtke SpaceX. - Uvijek sam bio iznimno zdrav, pa je ovo sve bilo veliko iznenađenje - rekao je Fincke. Dodao je i da se prestao ispričavati kolegama nakon što mu je novi administrator NASA-e, Jared Isaacman, poručio da nije odgovoran za ono što se dogodilo.

- Ovo nisi bio ti – ovo je bio svemir. Nikoga nisi razočarao - rekli su mu kolege. Iskusni astronaut, koji je u svemiru bio četiri puta, nada se da će ponovno dobiti priliku za let. Kada je vijest o medicinskom incidentu prvi put objavljena, Isaacman je istaknuo da je odluka o povratku donesena iz predostrožnosti te da je riječ o ozbiljnom zdravstvenom događaju koji zahtijeva dodatnu medicinsku obradu na Zemlji.

Evakuacija je provedena u skladu s NASA-inim standardima za ljudske sustave u svemirskim letovima, koji nalažu povratak posade kada raspoloživi medicinski resursi na postaji nisu dovoljni. Iako su statistički modeli predviđali da bi se ovakav slučaj mogao dogoditi otprilike jednom svake tri godine, ovaj plan do sada nikada nije bio aktiviran.

Smještena oko 400 kilometara iznad Zemlje, Međunarodna svemirska postaja služi kao ključna istraživačka platforma za buduće duboke svemirske misije, uključujući povratak ljudi na Mjesec i potencijalne letove prema Marsu. Planirano je da ISS bude povučen iz upotrebe nakon 2030. godine, kada će mu se orbita postupno smanjivati sve dok ne izgori u atmosferi iznad udaljenog dijela Tihog oceana poznatog kao Point Nemo – svojevrsnog groblja svemirskih letjelica.