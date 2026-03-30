Iznajmljeno 29.000 nekretnina, prodaja stanova u Zagrebu skočila za petinu

Osijek je jedini od četiri najveća hrvatska grada u kojemu je došlo do pada broja prodanih stanova u prošloj godini, ali ne i pada cijena. Zagreb, Split i Rijeka bilježe povećanja i na strani prodaje i kod cijena, otkrivaju godišnja izvješća o tržištu nekretnina za 2025. godinu koja su sve lokalne jedinice dužne objaviti na svojim mrežnim stranicama do kraja ožujka. Veliki su gradovi ispoštovali svoju zakonsku obvezu nekoliko dana prije. Izvještaj o prometu stanova za Zagreb pokazuje da se lani prodalo oko 1500 stanova više nego preklani. Riječ je o 8550 stanova, čija je prosječna cijena porasla oko 4 posto i iznosila je 2852 eura. Grad Zagreb napominje da su podaci nepotpuni jer im još uvijek pristižu kupoprodajni ugovori za prošlu godinu. Prodaja stanova u glavnom gradu išla je znatno bolje nego godinu prije, no ukupan broj svih prodanih nekretnina bio je u padu za oko tisuću, na približno 14 tisuća nekretnina koje su promijenile vlasnika.