Amerikanci hitno bježe iz Izraela, Axios: Udari na Iran su neizbježni, očekuju se uskoro

Američki State Department objavio da je započeo evakuaciju “neoperativnog” osoblja iz veleposlanstva u Izraelu i članova njihovih obitelji, piše američki list Axios. Razlog za ovu odluku su "sigurnosni rizici" u jeku rastućih napetosti s Iranom. Ova odluka signalizira da je zajednička američko-izraelska vojna operacija protiv Irana neizbježna i kako bi se mogla uskoro dogoditi. U tom slučaju bi Iran mogao lansirati balističke projektile prema Izraelu i američkim ciljevima u regiji.

Ranije ovog tjedna su Sjedinjene Američke Države evakuirale svo neoperativno osoblje i članove njihovih obitelji iz veleposlanstva u Bejrutu. Napad na Iran mogao bi potaknuti izbijanje rata između Izraela i Hezbolaha. “Osobe bi trebale razmotriti napuštanje Izraela dok su komercijalni letovi još dostupni”, poručio je State Department. Američki veleposlanik Mike Huckabee u poruci zaposlenicima veleposlanstva napisao je da svi koji žele napustiti zemlju to trebaju učiniti danas.

State Department je poručio kako se evakuacija odnosi isključivo na neoperativno osoblje, a da veleposlanstvo nastavlja s radom. Veleposlanik, diplomati i američko osoblje koje radi na pomoći američkim državljanima, sigurnosnim, vojnim, političkim i obavještajnim poslovima ostaju u zemlji. Predsjednik Donald Trump u utorak je u govoru o stanju nacije rekao da preferira diplomatsko rješenje krize s Iranom, ali je istodobno iznio argumente za mogući rat protiv Islamske Republike.

Najviši američki vojni zapovjednik za Bliski istok jučer je Trumpu predstavio opcije za vojnu akciju protiv Irana. Bio je to prvi put da je zapovjednik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) admiral Brad Cooper brifirao Trumpa od početka krize s Iranom prošlog prosinca. Posljednjih tjedana Trump je značajno značajno pojačao prisutnost američkih vojnih snaga na Bliskom istoku. Cooperovo izlaganje još je jedan pokazatelj da bi odluka o Iranu mogla biti donesena vrlo brzo.

Aktualno gomilanje vojske, brifinzi za predsjednika i evakuacija veleposlanstva u Izraelu u oštrom su kontrastu s tvrdnjama američkih, iranskih i omanskih dužnosnika da su nuklearni pregovori u Ženevi u četvrtak bili “pozitivni” i da je ostvaren napredak. S druge strane, glasnogovornik iranskih oružanih snaga u petak je poručio da će “svaka nepromišljena američka akcija dovesti do širokog požara u regiji”.

Dodao je da će, u slučaju bilo kakvog sukoba, američki interesi u regiji biti u dometu iranskih projektila. “Ne tražimo ratove, ali ih se ne bojimo i odlučno ćemo braniti svoju domovinu i interese našeg naroda”, rekao je iranski brigadni general Abolfazl Šekarči. Glavni posrednik između SAD-a i Irana, omanski ministar vanjskih poslova Badr Al Busaidi, danas se u Washingtonu sastaje s potpredsjednikom JD Vanceom, navode izvori.

Nekoliko je država, zbog rastućih napetosti između Irana i SAD-a, pozvalo svoje građane da napuste Bliski istok ili da ne putuju u regiju. Kanada je u petak izdala upozorenje kojim poziva sve građane da napuste Iran, upozoravajući da bi mogućnosti komercijalnih letova mogle biti ograničene.

Kina je savjetovala svojim državljanima da izbjegavaju putovanje u Iran i pozvala one koji se nalaze u zemlji da se evakuiraju što je prije moguće, navodeći kao razlog sigurnosnu situaciju, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua. Australska vlada naložila je uzdržavanim članovima obitelji australskih diplomata u Izraelu i Libanonu da napuste te dvije zemlje, navodeći pogoršanje sigurnosne situacije.

Također je ponudila dobrovoljni odlazak uzdržavanim članovima obitelji diplomata u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jordanu i Kataru. Među ostalim zemljama koje su posljednjih mjeseci upozoravale svoje građane da izbjegavaju ili napuste to područje su Finska, Srbija, Poljska, Švedska, Indija, Cipar, Singapur, Njemačka i Brazil.