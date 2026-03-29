Uskoro bismo mogli ostati bez domaće nafte, što nakon toga?

Organizirano istraživanje i traženje nafte u Hrvatskoj počelo je još u 19. stoljeću o čemu postoje i pisani tragovi. I u njima se mogu pronaći različita datiranja početka eksploatacije nafte. U jednom se zapisu navodi kako se u Međimurju nafta vadila 1836. godine kada se proizvodilo 20 litara nafte dnevno. Samo 20 godina kasnije u međimurskom mjestu Peklenica grof Juraj Feštetić plaćao je dva muškarca i jednu ženu za radnu snagu koja je iz okna dubokog četiri metra vadila naftu. Bila je to nerafinirana nafta koja se koristila kao mazivo za naprave i alat. Velik broj izvora, međutim, smješta početak naftaštva u Hrvatskoj na samu polovicu 19. stoljeća. Ali, u 13. stoljeću spominje se katran koji se prodavao u Dubrovniku, pa postoji i zapis iz 14. stoljeća u kojem su preporuke za pripravu lijekova iz nafte. Onda se u 15. stoljeću u dubrovačkoj ljekarni, uz ostale lijekove prodavao i olio petrolio. U 16. stoljeću kopala se nafta ‘blizu Hvara, nedaleko od Neretve… i u Panoniji’.