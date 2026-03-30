NATO se izborio s još jednim balističkim projektilom iznad ove države: 'Nećemo tolerirati terorističke organizacije'

NATO je u ponedjeljak presreo iranski balistički projektil iznad Turske, što je četvrti takav incident u manje od mjesec dana, priopćilo je tursko Ministarstvo obrane. Ministarstvo navodi da je projektil lansiran iz Irana te da je ušao u turski zračni prostor prije nego što su ga neutralizirali NATO-ovi zračni i proturaketni sustavi raspoređeni u istočnom Mediteranu. Točna lokacija presretanja nije objavljen, javlja Reuters.

Prvo presretanje dogodilo se 4. ožujka, kada je NATO oborio projektil ispaljen prema nepoznatom cilju. Iran negira da je lansirao projektile prema Turskoj, dok turske vlasti tvrde da imaju dokaze da su projektili stigli iz Irana. Nakon ranijih incidenata, NATO je u Tursku rasporedio još dva sustava proturaketne obrane Patriot. Smatra se da su prethodni projektili bili usmjereni prema naprednom radarskom sustavu za rano upozorenje na istoku Turske te prema zračnoj bazi Incirlik na jugu zemlje, u kojoj su stacionirane NATO snage, uključujući stotine američkih vojnika. Ministarstvo obrane poručilo je da Turska poduzima sve potrebne mjere 'bez oklijevanja protiv svake prijetnje usmjerene na teritorij i zračni prostor naše zemlje'. Ankara je ujedno upozorila Teheran da ne cilja njezin teritorij i ne širi sukob.

Turska sve oštrije upozorava na moguće širenje sukoba, a prema informacijama iz tamošnjih izvora, Ankara razmatra i vojnu intervenciju u sjevernom Iraku. Takav potez bio bi moguć u slučaju da se kurdske oružane skupine uključe u borbe na teritoriju Irana. U fokusu su prije svega pripadnici PKK-a i njegova iranskog ogranka PJAK-a. Turske vlasti poručuju da bi njihovo eventualno sudjelovanje u operacijama na zapadu Irana, osobito ako bi imale potporu Izraela, moglo izazvati odlučan vojni odgovor Ankare.

Istodobno, Ankara šalje jasne poruke i međunarodnim partnerima. Prema istim izvorima, predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je već na početku sukoba u razgovoru s Donaldom Trumpom naglasio da Turska neće tolerirati korištenje, kako kaže, 'terorističkih organizacija' u akcijama protiv Irana. Slična upozorenja upućena su i vlastima u iračkoj autonomnoj regiji Kurdistan, uz napomenu da bi Turska mogla reagirati na način sličan ranijim operacijama u Siriji.