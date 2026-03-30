Ukrajinski dron koji je pao u Finskoj imao bojevu glavu

Ukrajinski dron koji je u nedjelju pao u Finskoj nosio je neeksplodiranu bojevu glavu, objavila je u ponedjeljak finska policija. Finska je u nedjelju objavila da su na jugoistok zemlje pala dva ukrajinska drona, prvi put od početka rata Rusije i Ukrajine.
"Dron koji je pao sjeverno od Kouvole je pronađen i prema preliminarnim rezultatima nosio je neeksplodiranu bojevu glavu", priopćila je policija. Letjelica je kasnije uništena u kontroliranoj eksploziji. Identificirana je kao veliki ukrajinski AN196 dron, koji ima raspon krila od 6.7 metara i dugačak je 4.4 metra.Stručnjaci upozoravaju: 'Ne pamtimo ovakve invazije. Udari su išli do 140 km/h, što je za taj prostor nezamislivo'
