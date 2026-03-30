Šef njemačkog vojnog giganta razbjesnio Ukrajince. Stigao mu žestok odgovor: 'Europa se brani tim kućanicama'

Izvršni direktor njemačkog vojnog giganta Rheinmetall, Armin Papperger, izazvao je snažan bijes u Ukrajini nakon što je ukrajinske proizvođače dronova nazvao 'kućanicama s 3D printerima u kuhinji' i usporedio njihov rad 'igranjem s Lego kockicama. Naime, intervjuu za američki časopis The Atlantic, Papperger je podcijenio ukrajinske inovacije u proizvodnji dronova. Kada je novinar spomenuo uspješne ukrajinske tvrtke poput Fire Point i Skyfall, Papperger je odgovorio: "To su ukrajinske kućanice. Imaju 3D printere u kuhinji i proizvode dijelove za dronove. Ovo nije inovacija". Dodao je da je to poput igre s Lego kockicama i da Ukrajina nema nikakav tehnološki proboj u usporedbi s velikim korporacijama poput Lockheed Martina, General Dynamicsa ili samog Rheinmetalla.

To je izaazvalo žestoku reakciju u Ukrajini, gdje su dronovi postali ključno oružje u obrani od ruske agresije. Na društvenim mrežama brzo se proširio viralni hashtag #MadeByHousewives, uz brojne memeove i snimke koji pokazuju učinkovitost ukrajinskih dronova u uništavanju ruskih tenkova, topništva i druge tehnike. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksandr Kamyshin oštro je reagirao. "Ukrajinske žene rade jednako kao i muškarci u tvornicama obrane. One zaslužuju poštovanje", kazao je.

"Ukrajinci zaslužuju ne samo poštovanje, nego i da ih se sluša – i da se od njih uči. Da, europska obrana pokreće se zahvaljujući ukrajinskim ‘kućanicama’", poručila je premijerka Ukrajine Yulia Svyrydenko.

I visit 200+ military factories a year. I see Ukrainian women working equally with men often enough.



They are great housewives, yet they have to work hard in the military factories.



They deserve respect, @RheinmetallAG. https://t.co/C84GGIkeYR — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) March 29, 2026

Rheinmetall je ubrzo bio prisiljen izdati službenu ispriku. U priopćenju objavljenom u nedjelju kompanija je navela da ima „najveće poštovanje“ prema ukrajinskom narodu te da „svaka žena i svaki muškarac u Ukrajini daje nemjerljiv doprinos“ u borbi protiv ruske agresije. Priznaju da se Ukrajina „vrlo učinkovito bori čak i s ograničenim resursima“, prenosi Kyiv Post.

Ukrajina je razvila slojeviti sustav obrane od dronova koji kombinira jeftine presretače, elektroničko ometanje i protuzrakoplovne topove, pristup koji je znatno jeftiniji od skupih zapadnih raketa protuzračne obrane. Stručnjaci za borbu protiv iranskih dronova već su poslani u Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate. Kontroverza dolazi u trenutku kada Rheinmetall ostvaruje velike profite zahvaljujući povećanoj europskoj potrošnji na obranu nakon ruske invazije.

Ukrajinci poručuju da njihove 'kućanice s 3D printerima' svakodnevno dokazuju da inovacija nije samo u velikim tvornicama, nego i u praktičnim rješenjima koja spašavaju živote i mijenjaju tijek rata.