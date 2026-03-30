CVJETNICA U IZRAELU

Zbog zabrane mise u Jeruzalemu reagirao i Zagreb: Među blokiranima i hrvatski svećenici

Zagreb: Svečano obilježavanje Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dana mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja
Sandra Veljković
30.03.2026.
u 17:53

Dobili smo ispriku i izraelske vlasti su svjesne pogreške koja će se ispraviti, kazao je Grlić Radman

Među onima kojima je jučer bio onemogućen pristup Crkvi Svetoga groba bilo je i hrvatskih svećenika, koji su se javili Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, upozorivši da neki od njih nisu imali mogućnost pristupiti crkvi. Potaknut tim informacijama, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman stupio je u izravan kontakt s izraelskim ministrom. Kako je prenio, izraelska strana priznala je pogrešku i obećala njezino ispravljanje, uz najavu da će već danas biti dogovoren novi plan bogoslužja tijekom Velikog tjedna kako bi se barem djelomično sanirale posljedice događaja na Cvjetnicu.

Podsjetio je da su hrvatske vlasti pratile razvoj događaja, kao i reakcije Svete Stolice te drugih država, uključujući Italiju, Francusku i Sjedinjene Američke Države, nakon čega su izraelske vlasti naložile da se kardinalu Pierbattista Pizzaballa omogući pristup Bazilici Svetoga groba.

Naglasio je i kako su izraelske vlasti svjesne pogreške te da su se ispričale, a dodatne korake u tom smjeru potvrdila je i reakcija predsjednika Isaaca Herzoga. Misa je, iako ne u Crkvi Svetoga groba, ipak održana, pri čemu su kao razlog navedeni sigurnosni rizici, uključujući pad ostataka balističkih projektila u blizini crkve, kao i ranija upozorenja o opasnostima dolaska i odlaska na sveta mjesta.

- Najvažnije je da je Hrvatska reagirala, da smo dobili ispriku i da su izraelske vlasti svjesne pogreške koja će se ispraviti. Već danas postoji plan za bogoslužja tijekom Velikog tjedna i očekujemo da će se to i provesti - rekao je Grlić Radman.

Tradicionalna procesija na Cvjetnicu u grad je otkazana zbog ograničenja javnih okupljanja. Izraelska policija izjavila je da su sva sveta mjesta u Starom gradu zatvorena za vjernike od početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače iz sigurnosnih razloga te da je odbila zahtjev patrijarhata za izuzećem za Cvjetnicu. Nakon pritiska iz cijelog svijeta, uključujući i SAD, Izrael se ispričao.

Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
18:09 30.03.2026.

To je država s kojom bi Anusić i AP vojno surađivali, a Radman bi nam to u manirima velikih govornika pojasnio.

Avatar tarana
tarana
18:13 30.03.2026.

Bogu po običaju svejedno. Ne oglašava se ni zbog većih nevolja

