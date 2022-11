Ukrajinci objavljuju kako uništavaju rusku opremu, šire se snimke: 'Svaki vaš hitac je osveta neprijatelju'

Ruska invazija Ukrajine počela je prije 253 dana, a Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine tvrdi da je od tada ubijeno oko 74.000 Rusa. Osim o broju likvidiranih vojnika, Ukrajinci svakodnevno objavljuju ažuriranje o uništenoj ruskoj vojnoj opremi i vozilima.

Jutros je, primjerice, Glavni stožer Oružanih snaga izvijestio kako je uništeno još dvadeset tenkova, ukupno njih 2734, potom ukupno 277 zrakoplova, 258 helikoptera i drugo. Osim što na službenim kanalima objavuju podatke, Ukrajinci često objavljuju fotografije i snimke uništenja ruske opreme. Mnoge od njih prošire se društvenim mrežama. Neke donosimo u nastavku, no nije neovisno potvrđeno gdje i kada su točno snimke nastale.

Savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine Anton Geraščenko podijelio je na svom Twitteru kompilaciju videa ukrajinskih snaga.

- Hvala vam, ratnici! Zaustavljate neprijateljsku ofenzivu i utirete put našim trupama za napredovanje. Svaki vaš hitac je osveta neprijatelju i korak prema našoj pobjedi! - naveo je.

Na društvenim mrežama danas je objavljeno i nekoliko snimaka koje navodo pokazuje topničke udare na ruski sustav protuzračne obrane, udare na ruske tenkove i druga vojna vozila.

Ministar obrane Ukrajine Oleksii Reznikov jučer je, također, podijelio snimku udara na helikopter.

- Ukrajinci jako vole ptice. Ne možemo dopustiti prisutnost tih odvratnih ruskih metalnih predmeta, koji plaše našu faunu, na našem nebu - istaknuo je.

