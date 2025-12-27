Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PREMIJER SE SUSREO SA ZELENSKIM

Kanada će poslati 2.5 milijardi dolara gospodarske pomoći Ukrajini

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
27.12.2025.
u 22:55

"Premijer je potvrdio predanost Kanade Ukrajini kroz ove pregovore i naglasio potrebu da se nastavi pritisak na Rusiju da pregovara", navodi se u priopćenju

Kanadski premijer Mark Carney u subotu je najavio dodatnih 2.5 milijardi dolara gospodarske pomoći Ukrajini. Pomoć će biti od koristi Ukrajini da otključa sredstva Međunarodnog monetarnog fonda, rekao je Carney tijekom susreta s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji se kratko obratio novinarima.

Carneyev ured je u petak priopćio da je kanadski premijer razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o posljednjim događanjima u mirovnim pregovorima usmjerenim prema okončanju ruskog rata u Ukrajini. "Premijer je potvrdio predanost Kanade Ukrajini kroz ove pregovore i naglasio potrebu da se nastavi pritisak na Rusiju da pregovara", navodi se u priopćenju.
Ključne riječi
Mark Carney Ukrajina Kanada

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!