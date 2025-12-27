Kanada će poslati 2.5 milijardi dolara gospodarske pomoći Ukrajini

Kanadski premijer Mark Carney u subotu je najavio dodatnih 2.5 milijardi dolara gospodarske pomoći Ukrajini. Pomoć će biti od koristi Ukrajini da otključa sredstva Međunarodnog monetarnog fonda, rekao je Carney tijekom susreta s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji se kratko obratio novinarima.

Carneyev ured je u petak priopćio da je kanadski premijer razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o posljednjim događanjima u mirovnim pregovorima usmjerenim prema okončanju ruskog rata u Ukrajini. "Premijer je potvrdio predanost Kanade Ukrajini kroz ove pregovore i naglasio potrebu da se nastavi pritisak na Rusiju da pregovara", navodi se u priopćenju.