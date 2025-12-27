Kanada će poslati 2.5 milijardi dolara gospodarske pomoći Ukrajini

Kanadski premijer Mark Carney u subotu je najavio dodatnih 2.5 milijardi dolara gospodarske pomoći Ukrajini. Pomoć će biti od koristi Ukrajini da otključa sredstva Međunarodnog monetarnog fonda, rekao je Carney tijekom susreta s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji se kratko obratio novinarima.
Carneyev ured je u petak priopćio da je kanadski premijer razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o posljednjim događanjima u mirovnim pregovorima usmjerenim prema okončanju ruskog rata u Ukrajini. "Premijer je potvrdio predanost Kanade Ukrajini kroz ove pregovore i naglasio potrebu da se nastavi pritisak na Rusiju da pregovara", navodi se u priopćenju.
Video sadržaj
TURNEJA HODOČASNIK
FOTO/VIDEO Pogledajte veliku galeriju fotografija s koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni
sjajno!
Što se sve nosilo na zagrebačkoj špici ove godine? U galeriji donosimo pregled najboljih street style izdanja
Video sadržaj
60
'DOBIO SAM PO PRSTIMA'
Slavni Hrvat poslao jasan ultimatum zbog Thompsona: 'Ako on ne bude došao, neće ni jedan igrač!'
Promet i razvoj
Jedan od najbolje povezanih gradova u Hrvatskoj bilježi rekordna ulaganja u cestovnu infrastrukturu
Kakav hit