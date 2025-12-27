Ova europska država ulaže dvije milijarde eura u obranu granica: 'Poruka o neprijatelju dana može se brzo promijeniti'

Poljska planira napraviti novi set utvrda protiv dronova duž svojih istočnih granica u roku od dvije godine, rekao je visoki dužnosnik obrane, nakon masovnog upada ruskih bespilotnih letjelica u poljski zračni prostor ranije ove godine. "Očekujemo da ćemo prve mogućnosti sustava imati za otprilike šest mjeseci, možda čak i prije. A za dovršetak cijelog sustava trebat će 24 mjeseca", rekao je zamjenik ministra obrane Cezary Tomczyk za Guardian u intervjuu u Varšavi. Tomczyk je rekao da će novi sustavi protuzračne obrane biti integrirani u stariju liniju zaštite izgrađenu prije deset godina. Rekao je da će to uključivati ​​različite slojeve obrane, uključujući mitraljeze, topove, rakete i sustave za ometanje dronova. "Nešto od ovoga namijenjeno je samo za upotrebu u ekstremnim ili ratnim uvjetima. Na primjer, ove višecijevne mitraljeze teško je koristiti u mirnodopsko vrijeme, jer sve što ide gore mora pasti dolje", rekao je.

Više od desetak sumnjivih ruskih dronova ušlo je u poljski zračni prostor u rujnu, u incidentu koji je doveo do zatvaranja zračnih luka, podizanja borbenih zrakoplova i oštećenja zgrada na tlu dok su dronovi obarani. Ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski rekao je tada da su napadi, u kojima su sudjelovali dronovi bez streljiva, bili pokušaj Rusije da ih "testira bez da započne rat". Od tada je Poljska nadopunila već razvijene planove za jačanje svojih istočnih granica. Iako nijedan sustav protiv dronova ne može biti u potpunosti učinkovit protiv vrste sustavnog i masovnog ciljanja kojem je Ukrajina bila izložena, europske nacije duž istočnog krila nastoje nadograditi svoje sustave kako bi se nosile s novom prijetnjom. Tomczyk je rekao da će projekt koštati više od 2 milijarde eura i da će se uglavnom financirati europskim sredstvima u okviru programa obrambenih kredita SAFE (Sigurnosna akcija za Europu), kao i nekim doprinosima za državni proračun.

Tijekom gotovo četiri godine rata u Ukrajini, Poljska se sve više stavlja u ratnu poziciju jer su slučajevi sabotaže i podmetanja požara koje poljske službe povezuju s ruskim obavještajnim agencijama u porastu. Zemlja planira obučiti stotine tisuća građana vještinama preživljavanja, dok drugi pohađaju dobrovoljnu vojnu obuku. Osim protudronskog zida, Poljska provodi i utvrđivanje svojih kopnenih granica s Bjelorusijom i ruskom enklavom Kalinjingrad, poznatom kao Istočni štit, a cilj joj je spriječiti buduću rusku invaziju. Tomczyk je rekao da će se u svakoj pograničnoj općini izgraditi posebna logistička središta, gdje će se skladištiti oprema koja će pomoći u blokiranju granice te će biti spremna za raspoređivanje u roku od nekoliko sati. "Istina je da sve dok se Ukrajina brani i bori protiv Rusije, Europa nije u opasnosti od rata u konvencionalnom, strogom smislu te riječi. Umjesto toga, suočit ćemo se s provokacijama i sabotažama", rekao je Tomczyk. Ali, rekao je, ako Zapad dopusti Rusiji da pobijedi u Ukrajini, Kremlj bi uskoro mogao usmjeriti pogled na Europu. Poljska je povećala obrambene izdatke na 4,7% BDP-a, što je jedna od najviših stopa u Europskoj uniji, a sve to usred kontinuiranog straha od ruskih hibridnih operacija i potencijalnih vojnih prijetnji zemlji.

"Danas Ukrajina troši oko 40% svog BDP-a na rat, i svatko tko se pita koliki postotak bismo trebali posvetiti vojsci trebao bi se zapitati je li bolje povećati potrošnju s, recimo, 2% na 3 ili 3,5% ili dopustiti da se poveća s 2% sve do 40% kasnije", rekao je Tomczyk. Na pitanje ima li Rusija doista vojne planove za ići prema Poljskoj na isti način kao što ih je imala prema Ukrajini, za koju ruski predsjednik Vladimir Putin dugo tvrdi da je ključna za ruski identitet, Tomczyk je istaknuo dugu povijest ruske agresije i ekspanzije u istočnoj Europi. Rekao je da se "kao u Orwellovoj knjizi 1984", poruka o neprijatelju dana može brzo promijeniti. "Ova osvajanja funkcioniraju uglavnom kao politički alat za održavanje moći: ponavljajući motiv u ruskoj povijesti. Vlada mora pokazati da je jaka, da zapovijeda moćnom vojskom, da se nitko ne smije usuditi izazvati je. U tom smislu, vanjski rat postaje domaći instrument u Rusiji", rekao je.