Što će donijeti novi susret Trumpa i Zelenskog? Ovo su ključne točke o kojima će razgovarati

Rusija je izvela brojne napade projektilima i bespilotnim letjelicama na Ukrajinu u noći na subotu. Pogođeno je nekoliko pokrajina i glavni grad Kijev, čiji je gradonačelnik Vitalij Kličko danas rekao da je ozlijeđeno najmanje 19 osoba. Uslijed napada u dvama neboderima u gradu izbili su veliki požari, rekao je Kličko. Broj ozlijeđenih narastao je tijekom jutra, a spasioci su izašli na teren i zbog drugih oštećenih stambenih zgrada. Grijanje nije radilo u tisućama domova u gradu s tri milijuna stanovnika, a zabilježeni su i nestanci električne energije. "Trenutačno je bez centralnog grijanja više od 2600 stambenih zgrada, 187 dječjih vrtića, 138 škola i 22 socijalne zgrade", kazao je Kličko. Sirene za zračnu uzbunu čule su se diljem zemlje tijekom napada, čija su meta bile i Černihivska, Mikolajivska, Harkivska i Žitomirska oblast. Ukrajinski mediji izvijestili su da su Rusi u napadu koristili i nadzvučne projektile Kinžal, a navodno su nastojali pogoditi energetsku infrastrukturu.

Ruski napad na Kijev i druge ukrajinske regije raketama i dronovima dogodio se dan prije, kako je rekao predsjednik Volodimir Zelenski, ključnog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. On se treba održati sutra u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, a na njemu bi se trebao dogovarati sporazum o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata. Zelenski je izjavio da će u sutrašnjim razgovorima na Floridi fokus biti na teritoriju koji bi svaka strana kontrolirala nakon prekida borbi koje su počele u veljači 2022. invazijom ruskog predsjednika Vladimira Putina na manjeg susjeda – u najsmrtonosnijem europskom sukobu od Drugoga svjetskog rata.

Usred nastavka žestokih borbi, teritorij ostaje glavna diplomatska zapreka za mir. Nacrt od 20 točaka u kampanji za postizanje mirovnog plana pod vodstvom SAD-a dovršen je 90 posto, rekao je Zelenski novinarima u Kijevu. Kazao je da je sporazum o sigurnosnim jamstvima između Ukrajine i SAD-a gotovo spreman, a riječ je o ključnom elementu nakon što su se jamstva iz ranijih postsovjetskih godina pokazala bezvrijednima. "Mnogo se toga može odlučiti prije Nove godine", objavio je Zelenski na društvenim mrežama. Trump je rekao da su Sjedinjene Države pokretačka snaga iza tog procesa. "On nema ništa dok ja to ne odobrim", rekao je Trump za Politico u vezi s najnovijom inicijativom Zelenskog. "Vidjet ćemo što može ponuditi", dodao je Trump. Zelenski je za Axios rekao da je SAD ponudio 15-godišnji sporazum o sigurnosnim jamstvima, uz mogućnost obnove, ali da Kijev želi dugoročniji sporazum s pravno obvezujućim odredbama kako bi se spriječila nova ruska agresija. Trump je rekao da vjeruje kako će sutrašnji sastanak proći dobro. Dodao je i da očekuje da će "uskoro" razgovarati s Putinom. Osim teritorija, ključno je pitanje i kontrola nad nuklearnom elektranom Zaporižje, najvećom u Europi, koju je Rusija zauzela u prvim tjednima rata.

Spreman za referendum



Moskva zahtijeva da se Ukrajina povuče iz dijelova istočne Donjecke regije koje ruske snage nisu uspjele zauzeti u nastojanju da osiguraju cijeli Donbas, koji uključuje i regiju Luhansk. Kijev želi da se borbe zaustave na sadašnjim linijama bojišnice. Prema američkom kompromisnom prijedlogu, uspostavila bi se slobodna gospodarska zona ako se Ukrajina povuče iz dijelova Donjecke regije. Axios je citirao Zelenskog koji je rekao da je, ne uspije li uvjeriti SAD da podrži "čvrsti" ukrajinski stav o teritorijalnom pitanju, spreman staviti plan od 20 točaka na referendum.