Rusija lansirala vojni satelit u svemir; Širom zemlje nastavljene mobilizacije: Jedino Putin to može zaustaviti?

Rusija bi mogla razmotriti nastavak sporazuma o izvozu žitarica iz ukrajinskih luka tek nakon što se provede istraga o napadima dronovima na krimsku luku Sevastopolj.

Tijek događaja:

8:30 - Rusija je lansirala raketu Sojuz s vojnim satelitom u svemir, izvijestile su u srijedu ruske novinske agencije pozivajući se na Ministarstvo obrane.Raketa - raketa-nosač srednje klase Soyuz-2.1b - lansirana je u 9.48 sati po moskovskom vremenu. Nisu navedeni podaci o namjeni satelita, javlja Sky News.

8:00 - Britansko ministarstvo obrane objavilo je svoje dnevne novosti o situaciji na terenu u Ukrajini. Ministarstvo obrane priopćilo je da je vlasnik ruske privatne vojne tvrtke Wagner Group Jevgenij Prigožin izjavio 23. listopada da Wagnerove snage "napreduju 100-200 metara dnevno". Tvrdio je da je to "normalno u modernom ratovanju".

Međutim, Ministarstvo obrane kaže da ruske snage "planiraju napredovati 30 km ili više dnevno u većini uvjeta".

"U veljači su ruske snage planirale napredovati od 1000 km kroz Ukrajinu u roku od mjesec dana. U rujnu su ukrajinske snage postigle napredak od preko 20 km dnevno. U posljednja dva mjeseca Prigožin je odustao od pretvaranja da nije povezan s Wagnerom i bio je eksplicitniji u svojim javnim izjavama. On vjerojatno pokušava ojačati svoj kredibilitet unutar napetog ruskog nacionalnog sigurnosnog sustava", stoji u izvješću.

