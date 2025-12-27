Kurti 3.0 za još veću krizu na Kosovu: Izbori odlučuju hoće li zemlja ponovo upasti u politički zastoj

Kosovari sutra izlaze na izbore ‌nakon godinu dana političkog zastoja koji je doveo do raspuštanja parlamenta i ostavio proračunsku rupu od gotovo milijarde eura. Stranka Vetevendosje premijera Albina Kurtija bila je relativni pobjednik na prošlim izborima u veljači, ali nije uspjela osigurati većinu ili pronaći koalicijskog partnera. Mnogi se boje da bi novi izbori mogli gurnuti najmlađu europsku državu u još veću krizu, samo četiri mjeseca prije nego što parlament treba glasati za novog predsjednika i u vrijeme približavanja rokova za ratifikaciju međunarodnih kredita. "Ovi izbori bit će najvažniji u novijoj povijesti Kosova jer dolaze nakon godinu dana zastoja, ali i četiri mjeseca prije nego što se treba izabrati novi predsjednik", rekao je politički analitičar Artan Muhaxhiri. "Dobije li Kurti ponovno oko 42 posto glasova, čitav ovaj zastoj ponovit će se jer je jaz između Kurtija i drugih stranaka golem, nepremostiv", dodaje Muhaxhiri.

Na Kosovu se ne objavljuju predizborne ankete pa ima vrlo malo naznaka u kojem bi smjeru izbori mogli otići. Ali čini se, ističe Reuters, da je teško vjerovati da bi bilo koja od glavnih oporbenih stranaka bila voljna formirati vladu s Kurtijem, za kojega kažu da je potaknuo napetosti s etničkom srpskom manjinom na sjeveru Kosova, malo učinio na poboljšanju životnog standarda i okaljao ugled Kosova u inozemstvu. Kurti, koji je došao na vlast 2021., krivi oporbu za zastoj i javno izražava optimizam. Vjeruje da će dobiti pola milijuna glasova koji su mu potrebni za apsolutnu većinu. Na skupu prošli tjedan obećao je povećanje plaća, milijardu eura kapitalnih ulaganja godišnje i stvaranje nove tužiteljske jedinice za borbu protiv organiziranog kriminala.

"Sada vjerujem da nikad nije bilo realnije da će biti Kurti 3.0", rekao je za lokalnu televiziju Kanal 10, koristeći termin za treći mandat. Kosovo je 2008. proglasilo neovisnost od Srbije uz snažnu potporu Sjedinjenih Američkih Država, nakon NATO-ove vojne intervencije 1999. Unatoč međunarodnoj podršci, zemlja s 1,6 milijuna stanovnika bori se sa siromaštvom, političkom nestabilnošću i organiziranim kriminalom. Kurtijev prvi mandat bio je jedini koji je neka kosovska vlada odradila u cijelosti. Ta se nestabilnost jasno očitovala i ove godine, kada su zastupnicima bila potrebna čak 73 kruga glasanja za izbor predsjednika parlamenta.