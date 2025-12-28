Ponovo će pokušati riješiti jedan od najvećih misterija: Poginulo 230 ljudi, a ovo su bile zadnje riječi pilota

Potraga za nestalim zrakoplovom Malaysia Airlinesa na letu MH370 ponovo će biti pokrenuta u utorak, u pokušaju da se nakon gotovo 12 godina riješi jedna od najvećih svjetskih zrakoplovnih misterija. Potragu će voditi istraživačka tvrtka Ocean Infinity koja će za to biti plaćena jedino ako pronađe olupinu. Boeing 777 Malaysia Airlinesa nestao je na putu iz Kuala Lumpura za Peking 8. ožujka 2014.

Na letu je bilo 227 putnika, većinom Kineza i Malezijaca i 12 članova posade. Analiza satelitskih podataka pokazala je da se zrakoplov vjerojatno srušio negdje u južnom Indijskom oceanu, uz obalu zapadne Australije. Međutim, dvije velike dosadašnje potrage nisu urodile nikakvim plodom.

Posljednje javljanje iz zrakoplova bilo je oko 40 minuta nakon polijetanja iz Kuala Lumpura za Peking. Kapetan Zaharie Ahmad Shah je pozdravio s "Laku noć, Malezija (Airlines) tri sedam nula", dok je zrakoplov ulazio u vijetnamski zračni prostor. Ubrzo nakon toga, njegov transponder je isključen, što je značilo da ga nije bilo lako pratiti.

Vojni radar pokazao je da je zrakoplov napustio svoju putanju leta kako bi se vratio preko sjeverne Malezije i otoka Penanga, a zatim u Andamansko more prema vrhu indonezijskog otoka Sumatre. Zatim je skrenuo prema jugu i svaki kontakt je izgubljen. Malezija, Australija i Kina pokrenule su podvodnu pretragu na području od 120.000 četvornih kilometara (46.332 četvorne milje) u južnom Indijskom oceanu, na temelju podataka o automatskim vezama između satelita Inmarsat i zrakoplova.

Potraga, koja je koštala oko 200 milijuna australskih dolara (131,54 milijuna američkih dolara), prekinuta je nakon dvije godine u siječnju 2017., a nisu pronađeni nikakvi tragovi zrakoplova. Malezija je 2018. godine prihvatila ponudu američke istraživačke tvrtke Ocean Infinity za tromjesečnom potragom. Ta je potraga obuhvatila 112.000 četvornih km sjeverno od izvornog ciljanog područja i također se pokazala bezuspješnom, završivši u svibnju 2018. Ista će tvrtka sada pokušati ponovo.

Više od 30 komada sumnjivih ostataka zrakoplova prikupljeno je duž obale Afrike i na otocima u Indijskom oceanu, ali potvrđeno je da su samo tri fragmenta krila s MH370. Većina ostataka korištena je kako bi se pokušao utvrditi model njihovog kretanja/širenja od olupine u nadi da će se suziti moguća lokacija zrakoplova.

Izvješće od 495 stranica o nestanku MH370, objavljeno u srpnju 2018., navodi da se kontrolama Boeinga 777 vjerojatno namjerno manipuliralo kako bi zrakoplov skrenuo s kursa, ali istražitelji nisu mogli utvrditi tko je odgovoran. Izvješće je također istaknulo pogreške koje su napravili centri za kontrolu zračnog prometa u Kuala Lumpuru i Ho Ši Minu te izdalo preporuke za izbjegavanje ponavljanja incidenta. Istražitelji nisu ponudili nikakve zaključke o tome što se dogodilo s MH370, rekavši da to ovisi o pronalasku ostatka zrakoplova.

Nemogućnost lociranja mjesta pada MH370 potaknula je brojne teorije zavjere, od mehaničke pogreške ili daljinski upravljanog pada, do bizarnijih objašnjenja poput otmice izvanzemaljaca ili ruske zavjere. Posljednjih godina neki zrakoplovni stručnjaci rekli su da je najvjerojatnije objašnjenje da je iskusni pilot namjerno skrenuo zrakoplov s kursa. No istražitelji su rekli da nije bilo ništa sumnjivo u pozadini, financijskim poslovima, obuci i mentalnom zdravlju kapetana i kopilota.

Malezijska vlada je u prosincu 2024. najavila da će nastaviti potragu za olupinom nakon novog prijedloga tvrtke Ocean Infinity, koja će dobiti 70 milijuna dolara ako pronađe olupinu. Potraga je započela u ožujku ove godine, ali je obustavljena nakon nekoliko tjedana zbog lošeg vremena.

Nova potraga koja počinje 30. prosinca bit će u skladu s istim uvjetima i odredbama dogovorenima između Malezije i Ocean Infinityja 2024. godine i provodit će se na području od 15.000 četvornih kilometara (5.790 četvornih milja) južnog Indijskog oceana. Točna lokacija nije navedena.