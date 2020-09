Kako se radilo u aferi Janaf: Kovačević je naručivao eskort dame, a Grgić strahovao da ga netko vidi

Možemo li na ručak idući tjedan da dogovorimo plan i dinamiku?. Ako ne može ručak može kava... - jedna je od brojnih SMS poruka koju je Krešo Petek, čelna osoba tvrtke Elektrocentar Petek uputio Draganu Kovačeviću, čelnoj osobi Janafa.

Njih su dvojica u proteklih godinu dana često i puno komunicirali, a ta komunikacija naprasno je prekinuta kada su obojica uhićena u aferi Janaf koja je u protekla dva dana dobrano uzdrmala političku scenu. Jer osim njih dvojice uhićeno je još 11 ljudi, a među njima i dvojica saborskih zastupnika i gradonačelnika - Dražen Barišić (HDZ) i Vinko Grgić (SDP). Prvo je gradonačelnik Velike Gorice, a drugi Nove Gradiške i obojica su jučer, nakon što im je Sabor skinuo imunitet završila na ispitivanju na USKOK-u. Pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda njih bi dvojica trebala biti dovedena danas, dok su Petek, Kovačević i ostali obuhvaćeni istragom, osim Ive Šuler pred istražnim sucem, završili u petak poslijepodne.

Petek je, prema USKOK-u, bio osoba koja je kontaktirala s ostalim osumnjičenicima, a sve kako bi si osigurao da njegova tvrtka dobije poslove namještanjem javne nabave. Sumnjiči ga se da je Kovačeviću dao 1,9 milijuna kuna mita, a ta primopredaja dogodila se u studenom lani. Prije predaje novca, njihova komunikacija je bila učestala, a prema istražiteljima, plan i dinamika koje spominju su zapravo šifre za isplatu novca. Kovačević se sumnjiči da je u priču oko namještanja natječaja za Petekovu tvrtku uključio i poput Damira Vrbanca, koji u razgovorima s Petekom za Kovačevića rabi šifru BR1. U jednom od razgovora Petek pita "što ti je prevelik plan investicija", na što mu ovaj odgovara da mu je taman.

Njih dvojica pričaju i o zajedničkom putu u Udine, kojeg je djelatnicima Janafa financirao Petek, a "posao" se organizira i na "zabavama". Te "zabave za svije prijatelje i kolege organizira Kovačević, a njima nazoče i eskort djevojke. Rasprava se vodi oko toga koliko će djevojaka biti na "zabavi", Kovačević kaže da su četiri puno, dovoljno je tri, a kada mu sugovornik kaže "imam jednu novu", Kovačević mu odgovara:

- Mogu ići četiri, ali ugurajte.

Na ono što se događalo na "zabavi" kasnije se u razgovorima referira i Petek, prije no što Kovačeviću kaže "da se sjednu pa da mu kaže plan". Nakon što su se sjeli, dogovorili su se da se nađu na mjestu kojeg oni zovu "Klub", a to su prostorije koje posjeduje tvrtka koju je osnovao Kovačević. Služila je da bi on u njima ugošćavao razne dužnosnike. No prije no što su se njih dvojica našla u "Klubu" u studenom lani, Petek je nazvao banku te je rekao da mu treba 1,9 milijuna kuna.

- Složeno jedan šest pet nula plus tri nula nula i ako može svakako do 12 sati u ponedjeljak - kazao je Petek osobi s kojom je razgovarao..

Istražitelji smatraju da je ta narudžba novca iz banke bila mito za Kovačevića, tim više što je prije sastanka s njim zvao vozača svoje tvrtke da ga odveze na taj sastanak. Kako je dogovorio vrijeme sastanka s Kovačevićem, a novac mu ne liježe na račun, Petek u više navrata zove banku, kako bi provjerio gdje je zapelo te doznaje da ima problema s dostavom tolike količine novca. Tajna pratnja potom ga je snimila kako je ušao u banku i iz nje izašao s papirnatim vrećicama, koje je stavio u prtljažnik. Kovačeviću je u nekom trenutku poslao poruku da kasni, a ovaj mu je odgovorio. "Samo polako".

Kada je na stigao na sastanak s Kovačevićem izvadio je te vrećice, koje po izlasku sa sastanka više nije imao. Nakon toga Petek je nazvao jednu osobu kojoj je rekao "da je sve ok..." odnosno da su "zbrisali zgradu i parkiralište", što je šifra za posao za koji je Petek lobirao kod Kovačevića.

Osim kod Kovačevića, za svoju tvrtku lobirao je i kod Grgića i Barišića. Prema USKOK-u, Grgiću je ponudio 100.000 kuna, da mu omogući dobivanje posla s izgradnjom solarnih elektrana. No očito ne ide sve po planu jer Petek ožujku 2020. zove jednu osobu te joj kaže: - Malo sam iznenađen, ja sam tebi prošli tjedan platio ono. Imam 5 posto, nemam 10.

Nakon što se jedan drugome žale i razgovaraju o vrijednosti projekta, sugovornik pita Peteka:

- Jesmo se dogovorili da će te vi njemu dati 100.000 u kešu? Tako ste rekli kada ste bili tamo.

- U novom projektu, a ne u ovom u p... materinu - odgovara mu Petek.

Koji dan nakon tih "poslovnih" nesuglasica Petek je nazvao Grgića, pa se dogovaraju gdje da se nađu. Petek predlaže "da im neki privatnik otvori" ili da se nađu na parkiralištu, na što mu Grgić odgovara:

- Znaš, šta, ja sam ipak gradonačelnik... Netko će me snimiti pa će me z... zbog toga.

Na koncu se ipak dogovaraju da se nađu na "parkiralištu, razmjene informacije i idu natrag". Petek u narednom periodu baš i ne može doći do Grgića, pa mu tako jednom prigodom kaže:

- Gradonačelniče, moje duboko poštovanje, samo pitam da ti onaj smuđ ne bi pobegel...

- Neće, neće brate... J... je kampanja pa sam stalno na televiziji, radiju... Kad si me zvao bio sam na radiju - odgovara mu Grgić. Nakon toga dogovaraju novi sastanak, a da ne bi bilo zabune, Petek kaže da je sastanak oko "onog drugog deala", na što mu Grgić odgovara: "Dobro, dobro..."

I dok se s Grgićem nalazio na parkiralištima, s Barišićem se sastajao u restoranima , a jednom prigodom je snimljen kako iz svog vozila vadi papirnate vrećice i daje ih Barišiću.

Petek je bio zainteresiran za dobivanje posla oko pročišćivača otpadnih voda, pa prije jednog od sastanka s Barišićem nekome od svojih suradnika šalje poruku u kojoj kaže:

- Nemamo puno, ali budućnost je pred nama.

Iz komunikacije Barišića i Tomislava Jelisavca , koji je bio čelni čovjek VG Vodoopskrbe da se oni sastaju s Petekom kako bi izmijenili dokumentaciju javnog natječaja u korist Petekove tvrtke. No u tim komunikacijama dolazi i do nesporazuma pa Petek nekom prigodom zove "krivog Tomislava", na što ga malo nakon tog "krivog" razgovora na to upozoravaju i Barišić i Jelisavac.