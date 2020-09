Tko je zapravo gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić?

Dražen Barišić ulogu velikogoričkog gradonačelnika preuzeo je 2009. godine u drugom izbornom krugu. Uoči tadašnjih izbora Dražen Barišić nije bio u politici, štoviše bio je poduzetnik, u Velikoj Gorici među građanima znan kao direktor, do tada u Hrvatskoj najpoznatije radijske postaje - Radija Velike Gorice.

Velikogoričani su te, 2009. godine imali o Draženu Barišiću samo riječi hvale, prepoznat je kao obiteljski čovjek, čovjek koji direktorsku ulogu na radiju obavlja dobro. Svi ti epiteti bili su i povod upravo HDZ-u i tadašnjem šefu velikogoričkog HDZ-a i nekadašnjem ministru financija Ivanu Šukeru, da Barišiću namijeni ulogu kvalitetnog protukandidata tadašnjem SDP-ovu kandidatu za gradonačelnika - Toninu Piculi u Velikoj Gorici.

Barišić, znali su to u HDZ-u, kao rođeni Velikogoričanin, koji je u tome gradu odrastao i radio, imao je prednost pred Piculom, prednost proporcionalnu padu popularnosti Šukera među Velikogoričanima. Ta "ljubav" na relaciji Barišić - Šuker nije potrajala dugo - Barišić se u ulozi gradonačelnika snašao dovoljno dobro, još bolje se pozicionirao u stranci i u konačnici, komentiraju to i danas mnogi Velikogoričani, zabio nož u leđa upravo Šukeru koji ga je u politiku i uveo.

Naime, Barišić je od Šukera preuzeo vodstvo goričkog HDZ-a, uz prilične turbulencije. Sada se povijest u Velikoj Gorici ponovila - ono što je i sam doživio od Šukera, kažu tako, dobro upućeni izvori, sada se ponavlja s Krešimirom Ačkarom, Barišićevim zamjenikom. Velikogoričani kažu - njih dvojica nisu u dobrim odnosima, štoviše gradonačelnik Velike Gorice tijekom godina sakupio je podugačku listu narušenih odnosa i to ni više ni manje nego u samoj stranci. Naime, zbog izbora za predsjednika županijske organizacije HDZ-a Barišić je morao napustiti mjesto šefa velikogoričkog gradskog HDZ-a, a tu je ulogu preuzeo Krešimir Ačkar, zamjenik gradonačelnika.

Akčar je imao podršku Barišića do ovogodišnjih parlamentarnih izbora kada je jasno odjeknula činjenica da je upravo Ačkar sakupio više preferencijalnih glasova nego Barišić i to u gradu koji je tradicionalno HDZ-ov. Ačkar je ušao u novi saziv Sabora i to kao Božinovićeva zamjena, uostalom u šestoj izbornoj jedinici bio je voditelj kampanje pa je jasno da je Barišić, kažu izvori, izgubio podršku stranke. Danas se Dražen Barišić može pohvaliti titulom najdugovječnijeg velikogoričkog gradonačelnika koji je na čelu šestog po veličini grada u Hrvatskoj tri mandata.

U tome periodu Barišić je za Grad Veliku Goricu od kapitalnih projekata upisao izgradnju groblja u Kušancu, dovršena je gradnja sportske dvorane, poznat je po ulaganju javnog novca u sport, vatrogasce, mjesne odbore i obnove vrtića. U njegovu mandatu u Velikoj Gorici je izgrađen bazen čija je gradnja povjerena danas spornoj tvrtki Elektrocentar Petek, a ista tvrtka u Gradu je izgradila novu zgradu na mjestu nekadašnje Goričanke u kojoj su smještene gradske tvrtke. Elektrocentar Petek na području Gorice izgradio je centar turističke zajednice.

Prema dostupnoj imovinskoj kartici, Dražen Barišić kao gradonačelnik Velike Gorice od 2009. i saborski zastupnik HDZ-a od 2015.ima plaću od 18 tisuća kuna, a njegova supruga, inače ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica mjesečno zarađuje nešto više od deset tisuća kuna. Zajedno, supružnici Barišić vlasnici su nekretnina čija je vrijednost procijenjena na 2,98 milijuna kuna. Uz nekretnine u imovinskoj kartici imaju upisanu vrijednost umjetnina u iznosu od 60.000 kuna, vrijednost nakita u iznosu od 45.000 kuna, čamac čija je procijenjena vrijednost 30.000 kuna i Mercedes vrijedan 201 tisuću kuna. Prema imovinskoj kartici, supružnici Barišić imaju ušteđevinu od 331.321 kunu i kredit u iznosu 29.950 eura podignut 2019. godine.

VIDEO: Velika Gorica: Djelatnici USKOK-a jutros ušli u prostorije VG Vodoopskrbe i gradske uprave