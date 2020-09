Tko je uhićeni šef Janafa: 'Pobjegao je iz SDP-a, ima tri stana i plaću od koje boli glava'

Dragan Kovačević na čelo državne tvrtke Jadranski naftovod - Janaf imenovan je još u veljači 2012. kao kadar HSN-a, stranke koja je tada bila na vlasti u koaliciji sa SDP-om. No iako se kod nas inače sa svakom smjenom vlasti smjenjuju i postavljaju stranački podobni direktori u državnim tvrtkama, Kovačević je na mjestu predsjednika Uprave Janafa preživio sve smjene vlasti koje su se dogodile u međuvremenu.

Zadnji put je dobio novi četverogodišnji mandat na čelu Janafa u veljači ove godine, nakon što je formalno bio proveden javni natječaj za Upravu te državne monopolističke tvrtke. A u taj mandat je Kovačević formalno ušao kao nestranačka osoba iako je njegov HNS brojio zadnje mjesece na vlasti. Kovačević pri tome nikad nije htio priznati da je na to mjesto imenovan prema stranačkoj pripadnosti nego je uvijek tvrdio da je to zaslužio prema svojoj stručnosti.

Pa se tako volio naveliko hvaliti poslovnim rezultatima Janafa pod njegovim vodstvom, iako to nije tako bilo teško ostvariti s obzirom na to da se radi o monopolističkoj tvrtki. Kovačevič je imao dosad bogatu poslovno-političku karijeru i one su se uglavnom uvijek isprepletale. Poznat je i kao prebjeg iz SDP-a preko kojeg je i započeo graditi ozbiljnu karijeru. A imao je ambiciju postati i predsjednik te stranke.

Kovačević je rođen 1969. u Požegi. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu gdje je jedno vrijeme radio kao znanstveni asistent. No dolaskom SDP-a na vlast dobiva prvu značajniju funkciju i to direktora HAGENE-a - Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja. Iz tog razdoblja poznat je po mirovinskoj reformi koju je proveo, a na tom mjestu se zadržao do 2006. kada prelazi u Zagrebačku holding za člana Uprave. Bio je protukandidat za predsjednika SDP-a Zoranu Milanoviću na izborima 2008. Uz njih dvojicu na tim izborima kandidat je bio i Davorko Vidović. No Milanović je uvjerljivo pobijedio sa 79 posto glasova, Vidović je dobio 11, a Kovačević svega devet posto glasova. Kovačevič je tada slovio kao kandidat Milana Bandića, koji je tada još bio u SDP-u.

No očito nezadovoljan ishodom tih izbora i novim predsjednikom, Kovačevič iste te godine napušta SDP i prelazi u HNS kojeg tada vodi Radimir Čačić. U HNS-u preuzima odmah funkciju predsjednika Središnjeg interesnog odbora za gospodarstvo.

- U HNS sam prešao jer sam osjetio da je pravi trenutak, uz ljude usmjerene na gospodarstvo na čelu s Radimirom Čačićem, da se postignu puno bolji rezultati i postane okosnica vodstva hrvatskog društva - objasnio je tada Kovačević.

Dolaskom Kukuriku kolacije na vlast krajem 2011. HNS-u pripada državni energetski sektor pa tako Kovačević zasjeda u fotelju šefa Janafa. Svojim bivšim stranačkim kolegama se jako bio zamjerio kad je tadašnjeg ministra financija Slavka Linića kritizirao jer je ovaj htio uvesti ograničenje po minusu na tekućim računima pa je među ostalim rekao da Linić 30 godina nije pročitao nije jedni ekonomsku knjigu. SDP-ovci su tada tražili Kovačevićevu smjenu no HNS ga je obranio. Jedno vrijeme se čak spominjao tada i kao kandidat za šefa HEP-a. Kovačević je vodio Janaf sve do odlaska Kukuriku koalicije s vlasti pa i za kratkotrajnog razdoblja kad je Vladu oformio Karamarkov HDZ s Mostom. Ulaskom HNS ponovno u Vladu, mogao je odahnuti, iako se predstavljao kao nestranački kadar.

Kao predsjednik Uprave Janafa prima plaću od 25.736 kuna neto. Supruga mu je zaposlena u Croatia osiguranju i ima plaću od 16.879 kuna neto. U imovinskoj kartici je naveo dva kredita od 150.000 eura i 250.000 eura. Posjeduje sa suprugom i tri stana u Zagrebu ukupno vrijedna 5,45 milijuna kuna. Jedan je površine od 159 četvornih metara vrijedan 2,3 milijuna kuna, drugi od 106 kvadrata vrijedi 1,2 milijuna kuna, a treći od 112 kvadrata procijenjen je na 1,8 milijuna kuna.

Stanove su Kovačevići stekli zaduženjem, kupnjom od kapitala i prodajom imovine. Kovačevići posjeduju i dvije garaže u Zagrebu vrijedne 110.000 i 75.000 kuna te gospodarski objekt u Lukcinu vrijedan 60.000 kuna. Kovačević je vlasnik tvrtke Finkor koju je prenio na odvjetnički ured, a isto je učinio sa svojim 5-postotnim udjelom u tvrtki Rašeljke. Prijavio i prihode od nastavne djelatnosti u iznosu od 50.000 kuna na godišnjoj razini.