UŽAS U BRITANIJI

Uhićena dvojica Britanaca, dvije osobe bore se za život: Policija objavila detalje jezivog napada u vlaku za London

02.11.2025.
u 12:20

Svjedoci su opisali scene panike i zbunjenosti unutar vagona, dok su putnici ranjeni u napadu trčali kroz vlak, a mnogi su pokušavali pomoći žrtvama

Putnici na noćnoj liniji iz Doncastera prema Londonu doživjeli su horor nakon napada nožem u subotu navečer, pri čemu je deset osoba ozlijeđeno, a devet njih se nalazi u životnoj opasnosti. Napad se dogodio na vlaku London North Eastern Railway (LNER) koji je u 18:25 sati krenuo iz Doncastera prema londonskoj stanici King’s Cross, piše BBC

Svjedoci napada izvijestili su da je napadač, naizgled nesmetano, počeo napadati putnike nožem nakon što je vlak prošao Peterborough. Policija je dobila poziv u 19:40, a vlak je neslužbeno stao u Huntingdonu, gdje su specijalci ušli u vlak i uhitili dvojicu osumnjičenih. Potom je uslijedila masovna reakcija hitnih službi, uključujući zračne ambulante.

Na licu mjesta zatečeni su brojni ozlijeđeni putnici koji su hitno prebačeni u bolnicu. Svi su prevezeni su u bolnicu Addenbrookes u Cambridgeu. Svjedoci su opisali scene panike i zbunjenosti unutar vagona, dok su putnici ranjeni u napadu trčali kroz vlak, a mnogi su pokušavali pomoći žrtvama. "Prvo smo pomislili da je sve možda neka šala, ali uskoro smo shvatili da je napad ozbiljan", rekao je Olly Foster, putnik na vlaku.

Britanska transportna policija proglasila je incident "važnim", a protuterorističke službe pružile su podršku u istrazi kako bi se utvrdili uzroci i motivi napada. Premijer Sir Keir Starmer osudio je napad i izrazio zabrinutost zbog sigurnosti putnika. "Misli su mi uz sve pogođene, a zahvaljujem hitnim službama na brzoj reakciji", poručio je. Istraga je u tijeku, a policija još nije objavila službeni motiv napada.

Prema posljednjim informacija kojima raspolaže BBC dvojica muškaraca uhićena su zbog sumnje na pokušaj ubojstva nakon napada u vlaku. Uhićeni su 32-godišnji Britanac crne boje kože i 35-godišnji Britanac karipskog podrijetla. U incidentu je ozlijeđeno ukupno 11 osoba, a dvije su osobe još uvijek u životnoj opasnosti. Četiri osobe su, srećom, otpuštene iz bolnice nakon što im je pružena liječnička pomoć. Policija je potvrdila da nema indicija koje bi upućivale na teroristički napad i pozvala javnost da se javi s bilo kakvim dodatnim informacijama. 

