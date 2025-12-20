Pokrenuta peticija protiv progona Borisa Havela: 'Optužila ga je skupina koja zastupa militantne stavove Hamasa'

Bivši profesori i studenti dali su podršku izv. prof. dr. sc. Borisu Havelu potpisivanjem peticije, nakon što mu je izrečena opomena pred otkaz zbog komentara o antifašističkom maršu u Zagrebu koji glasi "Je*eš skup na kojem je Maja Sever najljepša". Sadržaj i potpisnike prenosimo u nastavku:

"Mi, bivši nastavnici i studenti Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, zaprepašteni smo formalnima i neformalnima postupcima kojima su uprava, dekan i prodekani, odsjeci, nastavnici i studenti Fakulteta političkih znanosti primijenili protiv izv. prof. Fakulteta, dr. sc. Borisa Havela, a koji su kulminirali odlukom Stegovnoga povjerenstva da mu izrekne opomenu pred otkaz. Ni povod ni stvarni razlozi toga "slučaja" ne mogu opravdati progon i maltretiranje kojima je izložen prof. Havel. Povod je bio preneseni iskaz na osobnome mrežnom profilu kojim se sarkastično komentira fizički izgled novinarke Hrvatske televizije, sindikalne i političke aktivistice Maje Sever. Iskaz je formalno neumjestan i uvredljiv, ali je u biti besmislen: Havel nije mogao znati je li Sever "najružnija" ili "najljepša" sudionica marša "Ujedinjeni protiv fašizma" jer nije poznavao sve sudionike da bi njegov sud bio iole relevantan. Mediji svakodnevno objavljuju mnogo uvredljivije opise pojedinih osoba pa se ne traži da izdavači kazne njihove autore.

Pravi su razlozi hajke Havelovi stavovi o izraelsko-palestinskom sukobu u Gazi kojima je izražavao neupitnu potporu izraelskoj strani. Što god tko mislio o njima, Havel ima pravo na slobodu govora. Osim toga, optužila ga je skupina studenata i nastavnika koji zastupaju militantna propalestinska stajališta koja kulminiraju u sveprisutnoj paroli "Free Palestine" - kratici punoga borbenog slogana "From the river to the sea, Palestine will be free". To su programski stavovi Hamasa i ostalih ekstremističkih i terorističkih palestinskih organizacija, poput Islamskoga džihada. "Palestina od rijeke (Jordana) do mora (Sredozemnoga)" sadržava genocidnu intenciju jer na tome prostoru nema mjesta ni za Državu Izrael ni za njezine židovske stanovnike. No ona se mjesecima širi hrvatskim političkim prostorom bez ozbiljnijih konzekvencija, kao što bez odgovora ostaju učestali protusemitski ispadi i incidenti.

Zauzimanjem za prof. dr. Borisa Havela branimo pravo na slobodu mišljenja i govora u Hrvatskoj općenito i u akademskoj zajednici posebno. Nepojmljivo je da se u jednoj članici Sveučilišta u Zagrebu pokreću postupci sankcioniranja profesora, dobitnika nagrade za znanost Republike Hrvatske (2023) i finalista ugledne međunarodne nagrade "Bernard Lewis" za proučavanje Bliskoga istoka (2024), pod prijetnjom najgore kazne, otpuštanja s posla, zato što slobodno izražava svoje znanstvene i političke stavove. Tome smo posljednji put svjedočili u jugoslavenskome komunističkom režimu kada su zbog onoga što su rekli ili napisali tijekom Hrvatskoga proljeća nastavnici izbacivani s Fakulteta, premještani na poslove na Fakultetu na kojima nisu imali doticaj sa studentima ili su dobivali partijske kazne koje su negativno utjecale na njihov akademski i društveni status. Poslije promjene vlasti 1990., oni koji su sudjelovali u donošenju tih mjera glasovali su za "rehabilitaciju" kažnjenih profesora na Fakultetu političkih znanosti. Njima se pak nije dogodilo ništa zbog nečasnih postupaka u prošlosti.

Danas, pod utjecajem i pritiskom radikalnih ideoloških i političkih organizacija, skupina i pojedinaca u društvu, opet su na djelu progoni znanstvenika i zatiranje slobode govora. Nadamo se da će biti dostatno zdravoga razuma da se tome stane na kraj. Ovo je simboličan prosvjed protiv nastojanja da se totalitarna politička praksa širi "odozdo" - iz dijelova civilnoga društva: akademske zajednice, medija, strukovnih, kulturnih i ostalih udruga - pa su profil i broj potpisnika hotimice ograničeni. Iza ove peticije ne stoje nijedna politička organizacija i nijedna udruga civilnoga društva. Zahvalni smo brojnima poznatim i nepoznatim osobama, koje obrazovno i profesionalno nisu povezane s Fakultetom političkih znanosti, a izrazile su želju da podrže peticiju. Vjerujemo da će naći način da iskažu svoja stajališta ako to budu smatrali svrhovitim".

Peticiju su potpisali:



Dr. sc. Mirjana Kasapović

Dr. sc. Božo Skoko

Dr. sc. Luka Brkić

Dr. sc. Pero Maldini

Dr. sc. Gordana Iličić

Dr. sc. Dražen Barbarić

Dr. sc. Damir Jugo

Dr. sc. Saša Mrduljaš

Dr. sc. Janko Bekić

Dr. sc. Jakov Žižić

Dr. sc. Ivan Pepić

Dr. sc. Ivan Vukadin

Dr. sc. Tomislav Lendić

Dr. sc. Domagoj Galić

Dr. sc. Damir Mišetić

Dr. sc. Marija Putica

Dr. sc. Tajana Radić

Mr. Višnja Starešina

Mr. Nikola Filipović

Mr. Vesna Medvedec

Mr. Iva Kišasondi Bašić

Mr. Ana Lukač

Mr. Matej Rajković

Mr. Laura Lugarić

Mr. Luka Kovačević

Mr. Borna Kordić

Mr. Dorian Mutapčić

Mr. Vice Batur

Mr. Viktor Matić

Mr. Petar Ljubić

Mr. Ivan Bota

Mr. Nada Prkačin

Mr. Mateja Glavaš

Mr. Ivan Barić

Mr. Željko Romić

Mr. Leon Leskovec

Mr. Matej Smetiško

Mr. Filip Šimić

Mr. Marijana Kovčo

Mr. Hloverka Novak Srzić

Mr. Dejan Perić

Mr. Anto Ćorić

Mr. Dragana Topić

Mr. Roko Marin

Mr. Lorena Zvonimira Kolak

Mr. Bruno Aleksić

Mr. David Novak

Mr. Leo Vicić

Mr. Ivana Matošević

Mr. Adam Brnad

Mr. Dejan Perić

Mr. Matija Špelić

Mr. Jelena Skočibušić

Mr. Ivana Šestić

Mr. Daniel Vidaković

Davor Ivanković