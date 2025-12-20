Važno upozorenje za putnike: Ovo bi moglo paralizirati letove diljem Europe

Ako se ovih dana spremate na put, bilo da se vraćate kući za Božić ili krećete na zimski odmor, vrijedi se na vrijeme informirati. Blagdansko razdoblje već godinama prati isti scenarij: štrajkovi u prometu, osobito u zračnim lukama, koji putnicima često donose kašnjenja, gužve i otkazane letove. Kako se Božić približava, a do njega je ostalo manje od tjedan dana, Euronews donosi pregled štrajkova koji su tijekom prosinca najavljeni diljem Europe i koji bi mogli ozbiljno poremetiti avionski promet.

Zemaljsko osoblje easyJeta u londonskoj zračnoj luci Luton najavilo je štrajk od 19. do 22. prosinca te ponovno od 26. do 29. prosinca. U tim danima putnici bi se mogli suočiti s duljim čekanjima pri prijavi na let i problemima u rukovanju prtljagom.

Poremećaji se očekuju i u zračnoj luci Heathrow, gdje će kabinsko osoblje Scandinavian Airlines Servicesa (SAS) štrajkati od 22. do 24. prosinca te ponovno 26. prosinca. Posebno bi mogli biti pogođeni letovi prema glavnim skandinavskim čvorištima – Kopenhagenu, Stockholmu i Oslu.

Sindikat Unite navodi da se radnici bune zbog preniskih plaća, ističući kako su neki zaposlenici, prilikom boravka u skupim skandinavskim zračnim lukama, bili prisiljeni oslanjati se na pučke kuhinje. Regionalni sindikalni povjerenik Callum Rochford oštro je kritizirao upravu SAS-a, poručivši da će kompanija snositi odgovornost za eventualna otkazivanja božićnih letova.

Od ljeta traje i val štrajkova zemaljskog osoblja tvrtke Azul Handling, Ryanairova partnera u Španjolskoj. Zaposlenici prosvjeduju zbog radnih uvjeta, bonusa i sigurnosti radnih mjesta, a štrajkovi će se nastaviti sve do 31. prosinca.

Akcije se održavaju srijedom, petkom, subotom i nedjeljom, i to u tri termina: od 5 do 9 sati, od 12 do 15 sati te od 21 sat do ponoći. Putnici Ryanaira trebali bi računati na gužve i kašnjenja u zračnim lukama Alicante, Barcelona-El Prat, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madrid-Barajas, Malaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife South i Valencia.

Nakon koordiniranog štrajka zemaljskog osoblja 17. prosinca, Italiju početkom siječnja očekuju novi poremećaji. Sindikat CUB Transporti najavio je za 9. siječnja četverosatni štrajk u svim većim zračnim lukama, u razdoblju od 13 do 17 sati, uz mogućnost kašnjenja i otkazivanja letova. Istoga dana zaposlenici Swissport Italije, koji opslužuju letove u zračnoj luci Milano Linate, planiraju i cjelodnevni, 24-satni štrajk.

Dodatni problemi mogu se pojaviti i krajem siječnja. Naime, 31. siječnja štrajk su najavili i zaposlenici ENAV-a, talijanske kontrole zračnog prometa, što bi moglo utjecati na letove prema i iz zračne luke Verona.

Osim štrajkova, putnicima dodatne poteškoće stvara i novi sustav ulaska i izlaska u schengenski prostor (EES), koji je već uveden u brojnim zračnim lukama. Državljani zemalja izvan EU-a, poput Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, koji ne trebaju vizu, moraju po dolasku registrirati biometrijske podatke na posebnim kioscima.

Putnici već prijavljuju dugačke redove i zbunjenost zbog novih procedura. Prema izvješću Airport Council Internationala (ACI) Europe, u najopterećenijim zračnim lukama – posebno u Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Islandu, Italiji, Portugalu i Španjolskoj – čekanja mogu trajati i do tri sata. U nekim slučajevima putnici su zbog toga već propustili svoje letove.