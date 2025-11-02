Strava u Engleskoj: U vlaku izbodeno desetero ljudi, njih 9 se bori za život

Nakon napada nožem u subotu u vlaku koji je putovao engleskim okrugom Cambridge desetero osoba je u bolnici, od kojih devet s ozljedama opasnima po život, prenosi BBC.
Britanska policija je prvi poziv o napadima u vlaku koji je putovao od Doncastera do King's Crossa dobila u 19:39 po lokalnom vremenu, nakon čega je stigla na mjesto zločina i uhitila dvojicu muškaraca, piše britanski medij.
Kasnije je objavila da je u bolnici desetero ljudi, od kojih devetero s ozljedama opasnima po život, piše BBC. U ovom trenutku nema poginulih. Policija je potvrdila da su na teren poslane i protuterorističke snage, dodaje BBC.Znate li zašto su jabuke iz trgovine 'masne'?
GROBLJE U MORU SVJETLA
FOTO Pogledajte kako izgleda Mirogoj: Tisuće lampiona osvijetlile su noć Svih svetih
PRVA SUBOTA U MJESECU
FOTO Kipovi Gospe, krunice, molitelji, prosvjednici i mnoštvo policije: Ovako su danas izgledali trgovi diljem zemlje
sjajno!
Koje su nas sve kombinacije oduševile u listopadu? Donosimo veliki pregled najboljih street style outfita
KAKO SPRIJEČITI
Za Kiera Starmera je to incident. Pa naravno, drugacije to ne smije nazvati, jer su to njegovi