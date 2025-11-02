Naši Portali
DVOJE UHIĆENIH

Strava u Engleskoj: U vlaku izbodeno desetero ljudi, njih 9 se bori za život

Huntingdon train incident
Chris Radburn/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
02.11.2025.
u 07:04

Britanska policija je prvi poziv o napadima u vlaku koji je putovao od Doncastera do King's Crossa dobila u 19:39 po lokalnom vremenu,

Nakon napada nožem u subotu u vlaku koji je putovao engleskim okrugom Cambridge desetero osoba je u bolnici, od kojih devet s ozljedama opasnima po život, prenosi BBC. 

Britanska policija je prvi poziv o napadima u vlaku koji je putovao od Doncastera do King's Crossa dobila u 19:39 po lokalnom vremenu, nakon čega je stigla na mjesto zločina i uhitila dvojicu muškaraca, piše britanski medij.

Kasnije je objavila da je u bolnici desetero ljudi, od kojih devetero s ozljedama opasnima po život, piše BBC. U ovom trenutku nema poginulih. Policija je potvrdila da su na teren poslane i protuterorističke snage, dodaje BBC. 

Avatar Bongozg
Bongozg
07:18 02.11.2025.

Za Kiera Starmera je to incident. Pa naravno, drugacije to ne smije nazvati, jer su to njegovi

