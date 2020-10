Ugostitelji o koronaredarima: Da su konobari htjeli vršiti teror nad ljudima, išli bi na policijsku akademiju

Među novim epidemiološkim mjerama najviše je pozornosti privuklo uvođenje koronaredara. Njihova je zadaća paziti da gosti u ugostiteljskim objektima pravilno nose maske, održavaju razmak, da se ne ljube, ne rukuju, ne piju iz iste boce. Ugostitelji moraju osigurati jednog redara na svakih 50 ljudi, a plaćaju ih sami.

– Ne znam, stvarno ne znam gdje ću nabaviti tog redara. Na čiji to trošak ide, moj, na trošak gosta, države? – rekao je Žarko Ivanković, vlasnik restorana za Vijesti.hr.

Gosti u kafićima, restoranima i ostalim ugostiteljskim objektima dužni su staviti masku kada idu, primjerice, do toaleta, ali ako su neodgovorni i ne žele je nositi nitko ih neće kazniti jer ne postoji zakonska obaveza. Ali ugostitelji će snositi tu odgovornost i biti kažnjeni pa je tako na njima da se svađaju s neodgovornim ljudima i tjeraju ih da nose maske.

– Znači da bi vjenčanja trebala počinjati oko podne, jedan i ta ista vjenčanja ne mogu imati plesni podij. Na plesnom podiju će isključivo mladenka i kumovi otplesati prvi ples i tu priča počinje i završava. U tom dijelu bi jedan redar za COVID vjerojatno bambusovim štapom trebao ići od jednog do drugog i ne dati nikome da krši epidemiološke mjere – upozorava Marin Medak, predsjednik Udruge ugostitelja pa dodaje:

– Zašto bih ja mojim konobarima to naredio i s druge strane zašto bi moj konobar prihvatio to raditi? Pa on je tu došao prodavati iskustvo, pričati o vinima, kontinentu, namirnici. On nije tu došao vršiti teror i legitimirati ljude jer, da je to htio, išao bi na policijsku akademiju.

Nacionalni stožer civilne zaštite ugostiteljima nije predložio nikakva tehnološka rješenja, ali neki su se ugostiteljski objekti okrenuli sami takvim rješenjima. Tako su u jednom restoranu u Zagrebu nabavili UV lampu kojom noću dezinficiraju restoran, a imaju i uređaj za čišćenje zraka od virusa. Takvo što se inače upotrebljava u operacijskim salama. Dok gosti jedu, on čisti zrak.

– Imamo visokovoltažni uređaj koji radi na 20.000 volti i uvlači sav zrak koji se nalazi u restoranu do 500 litara u satu. I on uništava sve bakterije, viruse i nečistoće, sve što se nalazi i što može škoditi ljudskom zdravlju on povlači i uništava – objašnjava Ante Ivezić, voditelj restorana.

Svojim su gostima na ulazu pripremili i maske jer se žele držati propisa i ne žele kaznu koja iznosi od 20.000 do 70.000 kuna. A kaznu mogu dobiti oni koji krše mjere koje su propisane, ali kada je riječ o pravnim, a ne o fizičkim osobama.

