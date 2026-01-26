Investicija vrijedna 2,5 milijarde eura, gotovo šest puta više od Pelješkog mosta

Gradi se tunel vrijedan više od 2,5 milijardi eura, na dubini pet puta većoj od Eurotunela ispod La Manchea. Kad se sagradi, oborit će svjetski rekord kao najdublji podvodni cestovni tunel. Riječ je o Rogfastu, podmorskom cestovnom tunelu u okrugu Rogaland u Norveškoj, koji će se protezati između Randaberga i Bokna, a dio će biti povezan s otokom Kvitsoy. Tunel će biti dug 27 kilometara s maksimalnom dubinom od 392 metra ispod razine mora. Za usporedbu, Eurotunel je na 75 metara dubine.

Planovi o izgradnji sežu do 2017. godine, a građevinski radovi započeli su 2018. Iako se očekivalo da bi mogli završiti 2025. ili 2026. godine, kasni se zbog troškova koji su bili veći od planiranih. U prosincu 2019. vlada je zatražila potpuni pregled i revidirano ažuriranje proračuna. Krajem studenog 2020. Norveška uprava za javne ceste dobila je novo odobrenje od vlade za revidirani proračun od 2,55 milijardi eura. Otvorenje se u nekoliko navrata odgađalo, a novi rok je 2033. godina.

Do studenog 2023. izvođač radova završio je s miniranjem u tunelu Kvitsøy na duljini od 3,5 kilometara i započeo temeljne radove za vodovodne i kanalizacijske sustave. Rogalandska fiksna veza (Rogaland fastforbindelse) ili kraće Rogfast bit će dio glavne europske autoceste E39 uz zapadnu obalu Norveške i povezivat će gradove Kristiansand, Stavanger, Haugesund i Bergen. Taj jedan od najambicioznijih inženjerskih projekata u Europi smanjit će vrijeme putovanja između dva velika norveška grada, Stavangera i Bergena, za 40 minuta.

- Stavanger je četvrti najveći grad u Norveškoj, a Bergen drugi najveći, i nadamo da će ovaj projekt smanjiti vrijeme putovanja za radnike kada svakodnevno putuju u Stavanger ili Bergen - rekao je za Euronews Next Oddvar Kaarmo, voditelj projekta Rogfast u Norveškoj upravi za javne ceste. Jedna od atrakcija bit će odvojak koji spaja otok Kvitsøy, najmanju općinu u Norveškoj, s glavnim tunelom u stijeni ispod njega. Tunel Rogfast imat će dvije prometne trake u svakom smjeru. Ispod Kvitsøya, trake se susreću preko dva kružna toka koja se grade 260 metara ispod razine mora.

- Već smo prije gradili kružne tokove u tunelima. Koliko znam, nisam prije vidio dva kružna toka u području presjeka u tunelu - rekao je Kaarmo. Dva kružna toka ispod otoka omogućit će protok prometa i kada je jedna od traka zatvorena. U slučaje nesreće, primjerice zapaljenja kamiona, moći će se kroz vrata pješice doći do drugog cjevovoda tunela. Norveška uprava za ceste procjenjuje da će s vremenom doći doći do 13.000 prolazala vozila dnevno kroz novi tunel.