Tko koči brzu cestu? Grad Bjelovar: 'Krivnja se pokušava prebaciti na nas'

Iz Grada Bjelovara stigla je snažna i nedvosmislena reakcija na izjavu predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Ivice Budimira, kojom je sugerirano da su Grad Bjelovar i Hrvatske vode odgovorni za prekid i kašnjenja radova na izgradnji brze ceste od Farkaševca prema Bjelovaru zbog neprovedenog čišćenja odvodnih kanala.

Takve navode iz Grada odbacuju kao neutemeljene i netočne, upozoravajući da se njima pokušava preusmjeriti odgovornost za višemjesečne zastoje na projektu koji se godinama suočava s ozbiljnim problemima u realizaciji. Prema službenom očitovanju koje potpisuje gradonačelnik Dario Hrebak, Grad Bjelovar nije bio ranije upoznat s navodnim problemom, niti je zaprimio ikakav službeni dopis ili zahtjev vezan uz potrebu čišćenja kanala sve do ponedjeljka, 26. siječnja – dan uoči dolaska čelnika Hrvatskih cesta u Bjelovar.

Foto: Ivona Radman

U Gradu ističu da je stoga neosnovano insinuirati kako su lokalne institucije uzrokovale kašnjenje radova, budući da nije postojala prethodna komunikacija niti formalna obavijest o tome da je čišćenje kanala preduvjet za nastavak projekta. Također naglašavaju da je tehnički i operativno nemoguće takve zahvate provesti u roku kraćem od 24 sata.

Posebno se problematizira činjenica da se izgradnja brze ceste znatno odužila u odnosu na rokove koji su godinama komunicirani javnosti, dok su pojedine dionice trase, uključujući i one na poplavnim područjima, izvan funkcije već mjesecima. Prema stajalištu Grada, uzrok takvog stanja treba tražiti u planiranju, projektiranju i vođenju projekta, a ne u postupanju lokalne samouprave.

– Grad Bjelovar ostaje otvoren za suradnju i spreman je sudjelovati u svim infrastrukturnim projektima od javnog interesa, ali ne prihvaća ulogu dežurnog krivca za probleme koji nisu nastali njegovim djelovanjem – poručuje se u reakciji.

Unatoč svemu, Grad je najavio da će čišćenje spornih kanala biti provedeno prioritetno, iako je zahtjev stigao bez prethodne najave i u krajnje kratkom roku. Istodobno se očekuje da će Hrvatske ceste, nakon što se taj uvjet ispuni, nastaviti i dovršiti izgradnju prometnice koja se, kako se ističe, gradi već gotovo dva desetljeća.