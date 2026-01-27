Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Hrebaka demantirao Budimira

Tko koči brzu cestu? Grad Bjelovar: 'Krivnja se pokušava prebaciti na nas'

Foto: Pixsell
1/6
VL
Autor
Ivona Radman
27.01.2026.
u 17:01

U Gradu ističu da je stoga neosnovano insinuirati kako su lokalne institucije uzrokovale kašnjenje radova, budući da nije postojala prethodna komunikacija niti formalna obavijest o tome da je čišćenje kanala preduvjet za nastavak projekta

Iz Grada Bjelovara stigla je snažna i nedvosmislena reakcija na izjavu predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Ivice Budimira, kojom je sugerirano da su Grad Bjelovar i Hrvatske vode odgovorni za prekid i kašnjenja radova na izgradnji brze ceste od Farkaševca prema Bjelovaru zbog neprovedenog čišćenja odvodnih kanala.

Takve navode iz Grada odbacuju kao neutemeljene i netočne, upozoravajući da se njima pokušava preusmjeriti odgovornost za višemjesečne zastoje na projektu koji se godinama suočava s ozbiljnim problemima u realizaciji. Prema službenom očitovanju koje potpisuje gradonačelnik Dario Hrebak, Grad Bjelovar nije bio ranije upoznat s navodnim problemom, niti je zaprimio ikakav službeni dopis ili zahtjev vezan uz potrebu čišćenja kanala sve do ponedjeljka, 26. siječnja – dan uoči dolaska čelnika Hrvatskih cesta u Bjelovar.

Foto: Ivona Radman

U Gradu ističu da je stoga neosnovano insinuirati kako su lokalne institucije uzrokovale kašnjenje radova, budući da nije postojala prethodna komunikacija niti formalna obavijest o tome da je čišćenje kanala preduvjet za nastavak projekta. Također naglašavaju da je tehnički i operativno nemoguće takve zahvate provesti u roku kraćem od 24 sata.

Posebno se problematizira činjenica da se izgradnja brze ceste znatno odužila u odnosu na rokove koji su godinama komunicirani javnosti, dok su pojedine dionice trase, uključujući i one na poplavnim područjima, izvan funkcije već mjesecima. Prema stajalištu Grada, uzrok takvog stanja treba tražiti u planiranju, projektiranju i vođenju projekta, a ne u postupanju lokalne samouprave.

– Grad Bjelovar ostaje otvoren za suradnju i spreman je sudjelovati u svim infrastrukturnim projektima od javnog interesa, ali ne prihvaća ulogu dežurnog krivca za probleme koji nisu nastali njegovim djelovanjem – poručuje se u reakciji.

Unatoč svemu, Grad je najavio da će čišćenje spornih kanala biti provedeno prioritetno, iako je zahtjev stigao bez prethodne najave i u krajnje kratkom roku. Istodobno se očekuje da će Hrvatske ceste, nakon što se taj uvjet ispuni, nastaviti i dovršiti izgradnju prometnice koja se, kako se ističe, gradi već gotovo dva desetljeća.
Nestvarne snimke stižu iz susjedstva: Kuće na samom rubu litice, strahuju da će biti još gore
Ključne riječi
Dario Hrebak ivica budimir hrvatske ceste Bjelovar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!